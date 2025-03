De estudiante a protagonista del cambio; El poder del Programa Diploma

En un mundo donde la información es abundante y las fuentes son diversas, la capacidad de analizar, cuestionar y argumentar de manera fundamentada es más crucial que nunca. El pensamiento crítico se ha convertido en una competencia esencial para el éxito académico y profesional. Y esto es así porque permite desarrollar una mente analítica, capaz de discernir entre información veraz y engañosa, evaluar distintas perspectivas y tomar decisiones fundamentadas.

Sin embargo, no todos los modelos educativos fomentan esta habilidad de manera estructurada. A menudo, los sistemas tradicionales se centran en la memorización y la reproducción de contenidos, dejando de lado la reflexión crítica y el análisis profundo. Es aquí donde el Bachillerato Internacional (IB), y en particular su Programa Diploma, ofrece un enfoque innovador que transforma la manera en que los alumnos aprenden y piensan.

Cómo el Programa Diploma desarrolla el pensamiento crítico El Programa Diploma del IB no solo busca que los alumnos adquieran conocimientos. También que los comprendan en profundidad, los analicen y los apliquen a diferentes contextos. Para ello, el currículo está diseñado en torno a la indagación, la argumentación basada en evidencias y la evaluación de múltiples perspectivas.

Una de las asignaturas clave en el desarrollo del pensamiento crítico es la asignatura de Teoría del Conocimiento (TdC), donde los estudiantes exploran la naturaleza del conocimiento, cuestionan supuestos y analizan la fiabilidad de la información. "En TdC, nuestros alumnos aprenden a cuestionar lo que dan por hecho, a desarrollar argumentos sólidos y a considerar múltiples puntos de vista antes de llegar a una conclusión", explica José Vicente Belizón, coordinador del Programa Diploma en el Colegio Internacional Eurocolegio Casvi, en Villaviciosa de Odón (Madrid).

Además, el enfoque interdisciplinario del IB permite que los alumnos establezcan conexiones entre diferentes áreas del conocimiento, favoreciendo una visión global y crítica de los temas que estudian. "El IB no se limita a proporcionar respuestas; enseña a hacer las preguntas correctas, algo esencial para el pensamiento crítico", señala de nuevo.

Una metodología activa y participativa En el Colegio Internacional Eurocolegio Casvi, en Villaviciosa de Odón (Madrid), el desarrollo del pensamiento crítico se fomenta a través de metodologías activas que sitúan al alumno como protagonista de su aprendizaje. Desde edades tempranas, con el Programa de la Escuela Primaria (PEP) y el Programa de los Años Intermedios (PAI), los estudiantes son estimulados a investigar, debatir y argumentar. Esta progresión natural culmina en el Programa Diploma, donde el nivel de análisis y reflexión alcanza su máxima expresión.

"Fomentamos en nuestros alumnos la capacidad de cuestionar, de analizar información y de justificar sus ideas con evidencias. Esto no solo los prepara para la universidad, sino también para su vida profesional y personal", destaca Juan Luis Yagüe, director de este centro escolar.

Casvi Villaviciosa y el Continuo de los Programas IB La capacidad de desarrollar el pensamiento crítico no surge de la noche a la mañana; es el resultado de una educación que lo fomenta desde la infancia. En el Colegio Internacional Casvi Villaviciosa, la implantación del Continuo de los Programas IB (PEP, PAI y PD) garantiza que los alumnos vayan adquiriendo estas habilidades de manera progresiva y natural.

El enfoque basado en la indagación, el aprendizaje experiencial y la evaluación reflexiva permite que los estudiantes no solo acumulen conocimientos, sino que los utilicen para comprender y transformar el mundo que les rodea. "El pensamiento crítico no es una materia en sí misma, sino una competencia transversal que se trabaja en todas las asignaturas y actividades del IB", afirma Pablo Martín, jefe de estudios del centro.

Gracias a este enfoque, los alumnos de Casvi Villaviciosa no solo obtienen excelentes resultados académicos. También desarrollan habilidades esenciales para el futuro, como la resolución de problemas, la toma de decisiones informada y la capacidad de adaptación a un entorno en constante cambio.