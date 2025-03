El mejor regalo para el día del padre

Con la llegada del día del padre surge la oportunidad perfecta para muchas personas de poder demostrarle a su padre cuánto le quieren comprando un buen regalo. Evidentemente, no se trata de una cuestión material ni se tiene que medir la grandeza del regalo dependiendo de lo que haya costado, sino del interés puesto a la hora de hacer un regalo diferente y original.

En un mundo en donde prácticamente cualquiera tiene de todo, regalar un juego de mesa es una opción de lo más interesante debido a que trasciende a los regalos más cotidianos o populares. Además de esto, si el juego de mesa en cuestión proporciona ciertos beneficios, desde luego que mucho mejor.

Un juego de mesa para el día del padre Los juegos de mesa con beneficios son aquellos que, por ejemplo, sirven para entrenar la mente. Cuando se trata de un juego infantil es fácil ver esos beneficios cuando, por ejemplo, se trata de un juego educativo. En el caso de un juego para un adulto un juego con beneficios puede ser uno que sirva, por ejemplo, para entrenar la memoria o prevenir el deterioro cognitivo.

En Juegos de la mesa redonda, en su categoría de “entrena tu mente”, cuentan con un descuento extra hasta el 17 de marzo en este tipo de juegos. Esto es perfecto para regalar juegos como Quest Pyramid o House of the Dragon en donde se tiene que resolver un puzle para abrir la caja o también aprovechar para hacerse con alguna novedad como el Smart 10: Familiar.

Lo bueno de estos juegos de mesa es que existe mucha variedad y se pueden regalar juegos para disfrutar en solitario como Flippin Dolphins o cualquier versión de Gravitrax, pero también hay otras opciones para jugar en familia como Profiler: Desaparición en el Caribe o Numbers Up.

Los juegos de mesa como una opción saludable Estos juegos de mesa son perfectos para regalar como una opción de lo más saludable para cuidar el cerebro de los problemas de la avanzada edad. Juegos como Cardline Animales 2 cuentan con unas reglas sencillas para que cualquiera pueda disfrutar del mismo y ayudan a mantener la mente activa, algo fundamental cuando se llega a la edad adulta.

Regalar un juego de mesa es demostrar la preocupación que se tiene por esa persona que tanto importa, una preocupación que demuestra el interés de que se encuentre bien y ejercite su cerebro de una forma mucho más amena y divertida.

En definitiva, son muchas las opciones por las que se puede optar a la hora de comprar un juego de mesa y resulta fácil encontrar una opción agradable para cada padre. En Juegos de la mesa redonda hay juegos para los amantes de los animales, para aquellos que les gusta más la ciencia ficción o para los que prefieren lo medieval, por lo que es mucho más fácil hacer una buena elección.