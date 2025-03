Milan Cendre; Un testimonio de redención en ´Soy lo que soy, gracias a lo que fui´.

CÍRCULO ROJO.- En el vasto panorama literario, algunas historias tienen el poder de resonar profundamente en el corazón del lector. "Soy lo que soy, gracias a lo que fui" es una de ellas. La obra debut de Milan Cendre no es una ficción adornada ni una narración convencional. Es un testimonio crudo y honesto de una vida marcada por la caída y la reconstrucción, un relato sin filtros sobre la lucha contra la adicción, la culpa y el pasado.

Desde sus primeras páginas, el libro atrapa con una sinceridad que trasciende la literatura y se convierte en un espejo para muchos. "No es un libro que dé lecciones, sino una experiencia compartida", confiesa el autor, quien nunca se ha considerado escritor en el sentido tradicional. La obra, publicada por Editorial Círculo Rojo, es un viaje emocional que explora la fragilidad humana y la fuerza necesaria para superar los momentos más oscuros.

Cendre nos introduce en su historia sin artificios, narrando con valentía su descenso a los abismos de la adicción y el proceso de redención que le permitió emerger. "La gente se puede ver reflejada en muchos momentos del libro porque, al final, trata de emociones humanas con las que todos nos cruzamos en algún punto de la vida", explica el autor.

La inspiración de este libro nace de su propia vida, pero también de las personas que han dejado huella en su camino. Con un lenguaje directo y emotivo, Cendre nos recuerda que la recuperación no es un trayecto lineal, sino un recorrido lleno de obstáculos y pequeñas victorias. "Escribirlo ha sido una forma de cerrar heridas, pero también de tender la mano a quien pueda estar pasando por algo parecido", afirma.

"Soy lo que soy, gracias a lo que fui" es una obra dirigida a quienes han sentido la desesperanza, a aquellos que buscan comprender el proceso de reconstrucción tras una crisis personal y a todos los que creen en la capacidad de cambio. "A cualquiera que alguna vez se haya sentido perdido, que haya dudado de sí mismo o que haya tenido que reconstruirse desde cero", enfatiza Cendre.

El impacto de este libro va más allá de sus páginas. Desde su lanzamiento, ha generado un torrente de opiniones que destacan su autenticidad y su capacidad de inspirar. Publicado por Editorial Círculo Rojo, el libro está disponible en librerías y plataformas digitales, listo para encontrar su lugar en las manos de quienes necesitan, de una forma u otra, reencontrarse con la esperanza.

SINOPSIS

Soy consciente de que soy quien soy gracias a lo que fui. No podría sentir la felicidad que me invade hoy si no hubiera experimentado la tristeza, la depresión y el malestar emocional que marcaron etapas de mi vida.

Este relato es humilde y personal, pero siento la necesidad de plasmarlo y compartirlo. No pretendo dar lecciones ni consejos; solo deseo que mi experiencia pueda servir de apoyo a alguien, ya sea a quien lucha contra la adicción o a quien atraviesa un momento oscuro en su vida.

A lo largo de estas páginas, compartiré mi viaje desde la oscuridad de la adicción hasta la luz de la recuperación. Hablaré de los desafíos, de las caídas, pero también de los momentos de esperanza y de cómo encontré la fuerza para seguir adelante.

Mi historia está marcada por el dolor y la pérdida, pero también por el amor y la esperanza. Espero que, al leer estas palabras, encuentres consuelo, inspiración y, sobre todo, la certeza de que nunca estás solo en tu lucha.

AUTOR

Bajo el seudónimo de Milán Cendre, el autor debuta en el mundo literario con una obra profundamente introspectiva y conmovedora. Su trayectoria de vida, marcada por desafíos personales, transformaciones profundas y una búsqueda constante de superación, da vida a cada página de este libro.

Milán combina una narrativa auténtica con una sensibilidad única para explorar la resiliencia humana, destacando la capacidad de las personas para encontrar luz incluso en los momentos más oscuros.

Más allá de su pasión por contar historias reales que conectan y transforman, Milán es un emprendedor comprometido con la calidad, el servicio y la sostenibilidad en el sector hortofrutícola.

Actualmente, vive en Europa, donde equilibra su vida entre su familia, la práctica de deportes de resistencia y su trabajo, el cual considera un reflejo de su espíritu de esfuerzo y dedicación.