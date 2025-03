La IA no es el futuro, es el presente: las empresas necesitan profesionales digitales

EADIC y EOI lanzan el Programa Generación Digital PYMES para personas trabajadoras: formación 100% subvencionada en Transformación Digital e Inteligencia Artificial En el marco de la creciente digitalización empresarial, EADIC presenta el Programa Generación Digital PYMES para Personas Trabajadoras, una iniciativa formativa 100% subvencionada diseñada para capacitar a empleados de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en áreas clave de la transformación digital, incluyendo la Inteligencia Artificial (IA). Este programa busca potenciar la productividad y competitividad de las PYMES españolas a través de la formación de su capital humano.

La importancia de la transformación digital en las PYMES

La transformación digital se ha convertido en un factor determinante para la supervivencia y el crecimiento de las empresas en la era actual. Las PYMES, que representan una parte significativa del tejido empresarial español, enfrentan el desafío de adaptarse a un entorno cada vez más digitalizado. La adopción de tecnologías digitales no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también abre nuevas oportunidades de mercado y fomenta la innovación.

Objetivos del programa

El Programa Generación Digital PYMES para Personas Trabajadoras tiene como principales objetivos:

Capacitar a los empleados de PYMES en competencias digitales esenciales, permitiéndoles implementar tecnologías y estrategias innovadoras que optimicen procesos y aporten valor a sus organizaciones.

en competencias digitales esenciales, permitiéndoles implementar tecnologías y estrategias innovadoras que optimicen procesos y aporten valor a sus organizaciones. Fomentar la adopción de la Inteligencia Artificial , dotando a los participantes de conocimientos prácticos sobre cómo la IA puede integrarse en diferentes áreas de negocio para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia.

, dotando a los participantes de conocimientos prácticos sobre cómo la IA puede integrarse en diferentes áreas de negocio para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia. Impulsar la competitividad de las PYMES, preparando a sus trabajadores para enfrentar los retos de la economía digital y contribuyendo al crecimiento sostenible de estas empresas. Proceso de inscripción

Los interesados en participar en el Programa Generación Digital PYMES para Personas Trabajadoras pueden inscribirse a través de la página oficial de EADIC: https://eadic.com/generacion-digital-trabajadores-pymes/.

Tan solo tendrán que dejar sus datos y un asesor se pondrá en contacto para formalizar la matrícula.

Es importante destacar que las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción.

¿A quién va dirigido?

Este programa está especialmente diseñado para empleados de PYMES que cuenten con entre 1 y 250 colaboradores. Está orientado a aquellos profesionales que deseen fortalecer sus competencias digitales, asumir roles estratégicos dentro de sus organizaciones y contribuir activamente a la transformación digital de las mismas.

Contenido del programa

El programa abarca una amplia gama de contenidos relevantes para la transformación digital de las PYMES, entre los que se incluyen:

La Empresa en la Economía Digital : Análisis del contexto digital actual y su impacto en los modelos de negocio.

: Análisis del contexto digital actual y su impacto en los modelos de negocio. Transformando la Experiencia del Cliente : Estrategias para atraer, fidelizar y mejorar la experiencia del cliente en entornos digitales.

: Estrategias para atraer, fidelizar y mejorar la experiencia del cliente en entornos digitales. Habilitando Tecnológicamente la Transformación : Introducción a herramientas tecnológicas como analítica digital, big data, machine learning e inteligencia artificial.

: Introducción a herramientas tecnológicas como analítica digital, big data, machine learning e inteligencia artificial. Gestionando el Cambio : Metodologías para liderar la transformación cultural y organizacional hacia la digitalización.

: Metodologías para liderar la transformación cultural y organizacional hacia la digitalización. Casos de Uso Sectoriales: Estudio de experiencias reales de digitalización en diversos sectores empresariales. Beneficios para los participantes

Los empleados que participen en este programa obtendrán múltiples beneficios, entre los que destacan:

Desarrollo de habilidades digitales que les permitirán asumir roles más estratégicos dentro de sus empresas.

que les permitirán asumir roles más estratégicos dentro de sus empresas. Mejora de la empleabilidad , al adquirir competencias altamente demandadas en el mercado laboral actual.

, al adquirir competencias altamente demandadas en el mercado laboral actual. Contribución directa al crecimiento y competitividad de sus PYMES, mediante la implementación de soluciones digitales innovadoras. Impacto esperado en las PYMES

La participación de los empleados en este programa se traduce en múltiples ventajas para las PYMES, tales como:

Optimización de procesos internos , lo que conduce a una mayor eficiencia operativa y reducción de costos.

, lo que conduce a una mayor eficiencia operativa y reducción de costos. Mejora en la experiencia del cliente , gracias a la adopción de estrategias digitales centradas en sus necesidades.

, gracias a la adopción de estrategias digitales centradas en sus necesidades. Incremento de la competitividad, al estar mejor preparadas para adaptarse a las demandas del mercado digital. Subvención y coste del programa

Este programa es totalmente gratuito para los participantes, gracias a la subvención de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se estima que el retorno de inversión (ROI) de participar en este itinerario formativo es de alrededor de 6.700 euros, considerando los beneficios que la digitalización aporta a las empresas.

"No dejes pasar esta oportunidad: Fórmate en IA y transforma tu futuro profesional"

La digitalización ya no es una opción, sino una necesidad para las empresas que buscan mantenerse competitivas en un mercado en constante evolución. La demanda de profesionales con formación en Inteligencia Artificial y transformación digital está en auge, y este programa 100% subvencionado de EADIC es la oportunidad perfecta para adquirir las habilidades que las empresas necesitan.

"Si eres trabajador de una PYME y quieres impulsar tu carrera mientras contribuyes al crecimiento de tu empresa, no dejes pasar esta oportunidad. Las plazas son limitadas, así que inscríbete cuanto antes y da el primer paso hacia el futuro digital".