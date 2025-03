talenTTech organiza eventos para acercar la tecnología a estudiantes y profesionales

"El marketing es evolución constante". Entrevista con Antonio Carlos Rivero, CEO de BrandMedia

BrandMedia inicia su actividad en 2011 como referente en el sector del marketing y la publicidad. ¿Cuál dirías que ha sido la clave del éxito de la agencia?

Sin duda, la clave ha sido nuestra capacidad de adaptación y nuestro enfoque 360. Desde el inicio, entendimos que el marketing no es estático, sino que evoluciona constantemente. Nos hemos asegurado de ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes, desde estrategias digitales hasta producción audiovisual o eventos. La combinación de creatividad, innovación y un equipo altamente cualificado nos ha permitido crecer y consolidarnos como una referencia en el sector.

¿Cómo ha cambiado el marketing en los últimos años y cómo se ha adaptado BrandMedia a estos cambios?

Hemos pasado de un marketing tradicional, basado en medios como la televisión, la radio o la prensa, a un ecosistema digital donde las redes sociales, el contenido interactivo y la personalización son esenciales. En BrandMedia nos hemos adaptado reforzando nuestra presencia en marketing digital, SEO, gestión de redes y estrategias de inbound marketing. Pero sin olvidar la esencia: la creatividad y la conexión con el público siguen siendo la base de cualquier campaña exitosa.

En un mundo donde la competencia es feroz, ¿qué diferencia a BrandMedia de otras agencias de marketing?

Nuestra filosofía es clara: no vendemos fórmulas genéricas, sino estrategias personalizadas. Analizamos cada cliente en profundidad para ofrecerle una solución adaptada a su mercado, su público y sus objetivos. Además, al ser una agencia 360, centralizamos todos los servicios de marketing y publicidad en un solo lugar, lo que garantiza coherencia en la estrategia y mejores resultados.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas hoy en día en cuanto a marketing y comunicación?

Uno de los mayores retos es la saturación de información. Las marcas luchan por captar la atención de un consumidor que recibe cientos de impactos publicitarios a diario. Aquí es donde entra en juego la creatividad y la segmentación: no se trata solo de estar presente, sino de ofrecer contenido relevante y conectar emocionalmente con la audiencia. Otro desafío es la medición de resultados; las empresas quieren ver el retorno de su inversión y, por ello, trabajamos con herramientas de analítica que permiten optimizar las estrategias en tiempo real.

En la era digital, ¿crees que los medios tradicionales siguen teniendo peso en las estrategias de marketing?

Absolutamente. Aunque el marketing digital ha ganado protagonismo, los medios tradicionales siguen siendo clave, sobre todo para campañas de branding. La clave está en combinar de manera inteligente ambos mundos. Por ejemplo, una campaña en televisión o radio puede reforzarse con una estrategia en redes sociales para maximizar el impacto. En BrandMedia apostamos por la integración de medios para lograr una comunicación más efectiva.

¿Qué tendencias en marketing crees que marcarán el futuro?

La inteligencia artificial está revolucionando la forma en que interactuamos con los consumidores, desde chatbots hasta personalización de contenidos. También veremos un auge del marketing experiencial, donde las marcas buscarán generar vivencias más allá de la publicidad tradicional. Además, el vídeo sigue siendo el rey del contenido, con formatos como el livestreaming o los vídeos cortos dominando las redes sociales.

¡Para terminar, ¿qué consejo le darías a una empresa que quiere potenciar su marca en un mercado tan competitivo?

¡Que no tenga miedo a innovar y diferenciarse. El marketing no es solo vender, es generar una conexión con la audiencia. Invertir en una estrategia bien estructurada y en creatividad es clave. Y, sobre todo, rodearse de profesionales que entiendan su negocio y les ayuden a dar ese giro de 360 grados que su marca necesita.