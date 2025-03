Diana Gómez Gil y su oscura ironía en '40 microrrelatos con final inesperado'.

La escritora debuta en la literatura para adultos con un libro cargado de humor negro y giros sorprendentes.

CÍRCULO ROJO.- Tras conquistar a los lectores con un cuento infantil, la escritora Diana Gómez Gil se sumerge en el mundo del microrrelato con '40 microrrelatos con final inesperado', una obra editada por Editorial Círculo Rojo que promete enganchar al lector desde la primera página hasta la última. Su estilo afilado, su humor mordaz y sus giros argumentales hacen de este libro una propuesta irresistible para los amantes de lo macabro.

Gómez Gil encontró en la escritura un refugio emocional tras verse obligada a abandonar su vida laboral en 2023 por motivos de salud. En apenas nueve meses, la autora construyó un universo narrativo en el que lo cotidiano se entrelaza con lo insólito, lo sutil con lo grotesco. Sus microrrelatos nacieron de una inspiración inesperada: un concurso de relatos breves del programa ‘La Ventana’, de la Cadena SER, que despertó en ella la pasión por este formato.

"Escribir microrrelatos es más complejo de lo que parece. A veces las ideas se agotan y la inspiración no aparece", confiesa la autora. Sin embargo, su persistencia dio sus frutos, y el resultado es una recopilación de historias que combinan ironía, crítica social y un toque de humor negro que no deja indiferente a nadie.

El lector de '40 microrrelatos con final inesperado' se encontrará con relatos breves, pero intensos, que desafían las expectativas y juegan con la percepción de la realidad. Inspirados en anécdotas personales, noticias de actualidad y canciones de Mago de Oz, estos relatos se dirigen a un público adulto que disfruta de lo macabro sin caer en lo escabroso. "Está pensado para quienes no son especialmente sensibles con determinados temas tabú de la sociedad", explica Gómez Gil.

Desde su primera edición en noviembre de 2024, la obra ha despertado opiniones divididas, pero intensas, algo que la propia autora celebra. "No es un libro para todos, pero a quienes les gusta, les encanta",

SINOPSIS

En este libro podrás encontrar 40 microrrelatos que, con un toque de ironía, tratan temas mundanos y de actualidad. El gusto de la autora por lo macabro y lo oscuro queda plasmado en la mayoría de los relatos, los cuales tienen giros finales que no concuerdan en absoluto con lo que te imaginas al inicio de sus lecturas. Algunos también dan lugar a la reflexión, y es necesaria otra lectura para comprender qué es lo que quieren contar.

En definitiva, los microrrelatos que aquí se recogen enganchan al lector desde la primera línea y la carga de humor negro de todos ellos los hacen no aptos para personas sensibles. ¿Te atreves?

AUTORA

En este libro podrás encontrar 40 microrrelatos que, con un toque de ironía, tratan temas mundanos y de actualidad. El gusto de la autora por lo macabro y lo oscuro queda plasmado en la mayoría de los relatos, los cuales tienen giros finales que no concuerdan en absoluto con lo que te imaginas al inicio de sus lecturas. Algunos también dan lugar a la reflexión, y es necesaria otra lectura para comprender qué es lo que quieren contar.

En definitiva, los microrrelatos que aquí se recogen enganchan al lector desde la primera línea y la carga de humor negro de todos ellos los hacen no aptos para personas sensibles. ¿Te atreves?