Allianz Partners marca la diferencia en FIRECA: una red de confianza con el conductor en el centro

Líder en asistencia en carretera y patrocinador del evento, la compañía ha mostrado sus soluciones más innovadoras, como la reparación in situ y los servicios de movilidad alternativa La 6ª edición de FIRECA, la Feria Internacional de Rescate, Auxilio y Emergencias, ha reunido esta semana en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla a los principales actores del sector. En un entorno de constante evolución, donde la eficiencia y la seguridad son clave, Allianz Partners ha reafirmado su liderazgo al presentar un modelo de asistencia basado en la confianza, la digitalización y la movilidad sin interrupciones.

Álvaro Novillo, Director de Operaciones de Allianz Partners España, y Antonio Ibáñez, Responsable de Proveedores de Asistencia en Carretera, han compartido con los asistentes los casos de éxito y las soluciones mejor valoradas por clientes y proveedores. "Nuestra prioridad es garantizar la seguridad y movilidad del cliente de manera rápida y eficaz. Contamos con un equipo de agentes altamente cualificados y una red de proveedores sólida y bien coordinada, lo que nos permite ofrecer una asistencia diferencial", afirmó Novillo.

Entre las soluciones destacadas, Allianz Partners ha presentado su ecosistema de soluciones que combina tecnología, eficiencia y sostenibilidad. A través de la webapp o el teléfono, los conductores pueden solicitar asistencia en segundos, agilizando los tiempos de respuesta y reduciendo la incertidumbre en momentos críticos. La compañía también ha potenciado su red de talleres preferentes, donde los clientes reciben atención prioritaria y pueden beneficiarse de reparaciones en menos de 30 minutos. Además, siempre que sea posible, se apuesta por la reparación in situ, una solución que no solo reduce los tiempos de espera, sino que también contribuye a la sostenibilidad al minimizar las emisiones de CO₂. En caso de que la avería requiera una intervención más prolongada, Allianz Partners garantiza la continuidad del viaje del conductor con alternativas de movilidad, como vehículos de sustitución, taxis o coches compartidos.

Cuando un conductor sufre un accidente, Allianz Partners no solo gestiona la reparación del vehículo, sino que proporciona un respaldo integral con asistencia médica, legal y administrativa, incluyendo la repatriación y el traslado de ocupantes si es necesario.

"Para cualquier conductor, lo más importante es saber que, si algo ocurre, hay un equipo de profesionales que le va a asistir en cada paso. En FIRECA hemos podido compartir nuestra visión con el sector, intercambiar mejores prácticas e innovaciones y, por supuesto, fortalecer la relación con nuestros proveedores de confianza", concluyó Novillo.