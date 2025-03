Solaro presenta la novedad de las tejas solares: energía gratis con estilo

A través de las tejas solares, es posible generar energía solar fotovoltaica sin necesidad de instalar los tradicionales paneles solares. Mejoran la estética del tejado y pasan prácticamente desapercibidas Las tejas solares han supuesto una revolución tecnológica en las energías renovables, planteándose como una gran alternativa a las placas convencionales. Nacieron para solucionar el mayor problema de los paneles, su falta de estética y la falta de armonía con el tejado.

A muchas personas no les gustaban los paneles solares por ese mismo motivo, ya que se veían como un elemento extraño en el tejado. En cambio, las tejas solares se integran perfectamente, sin que se note la diferencia. Algunas empresas, como Solaro, se han especializado en este tipo de equipos para dotar al hogar de energía solar gratuita y sostenible.

Pequeños paneles solares sin perder la estética

El funcionamiento de las tejas solares es muy simple. Tienen el mismo material que las placas de toda la vida, pero eliminando el marco de aluminio y separándose en pequeñas placas con forma de teja. De este modo, se logra captar la energía solar como los paneles, pero sin llamar tanto la atención. Es como si se dividiera una placa grande en otras mucho más pequeñas.

Su diseño combina las células fotovoltaicas con otros resistentes y estéticos al mismo tiempo. Generalmente, se utilizan el vidrio templado y polímeros de alta resistencia, capaces de resistir las inclemencias del tiempo y permanecer sin decolorar durante años.

Si se necesita un acabado más premium, la apuesta clara son las tejas de cerámica. En este caso, son idénticas a las convencionales, pero conteniendo en su interior un módulo fotovoltaico y materiales aislantes. Además, vienen en varios colores y acabados, para crear así la estética perfecta de tejado.

¿Tejas o placas de toda la vida? Depende de las prioridades

Este sistema sirve para generar energía solar fotovoltaica al igual que los paneles. ¿Significa eso que van a sustituirlos? No necesariamente. Las tejas solares, aunque tengan la ventaja de la estética, también tienen algunos inconvenientes, especialmente en el tema económico.

El coste de los paneles sigue siendo mucho más bajo, al ser una tecnología más establecida. Además, es mucho más fácil colocar la placa y anclarla al tejado que tener que retejarlo con las tejas solares, necesitando así de profesionales especializados.

La única excepción es con las casas de obra nueva. En este caso, sale más barato al no haber tejado, ya que se pueden poner directamente estos pequeños módulos solares en vez de tejas convencionales. Eso sí, este sistema requiere de más cuidados y mantenimiento que los paneles de toda la vida, así que sigue siendo más costoso.

Por otro lado, las placas tradicionales tienen una mayor eficiencia energética, produciendo más en menos espacio. Para compensarlo, se necesitarán más metros cuadrados de instalación.

En resumidas cuentas, las tejas solares son una opción que da mayor estética a cambio de más dinero. Esto hace que sea una cuestión de prioridades, dependiendo de si se valora mucho este apartado o si se prefiere gastar menos. Sin embargo, eso no significa que vaya a ser siempre así, ya que los sistemas podrían abaratarse con los años y pasar a costar más o menos lo mismo.

Una tecnología de vanguardia

Lo que está claro es que las tejas solares son el futuro y su puesta en marcha va a seguir creciendo. Empresas punteras del sector como Solaro se han especializado en ellas, apostando por materiales de calidad y adaptados a todos los bolsillos. Tejas de cerámica, de vidrio o polímetros, da igual, se adaptan al cliente.

Su apuesta por la energía solar no es algo nuevo. Llevan ya tiempo instalando placas solares y aerotermia en Madrid, posicionándose como una de las empresas más destacadas en esta ciudad. Sus proyectos de energía solar buscan generar electricidad de manera limpia, ahorrando dinero al cliente y reduciendo su huella de carbono.

Es más, pueden ayudar a tramitar las numerosas subvenciones que existen para colocar tejas y placas solares. Estas ayudas pueden abaratar mucho los costes iniciales, ayudando a amortizar la instalación en pocos años.

Si el precio no es un problema, las tejas solares aportan una mejora estética, revalorizando una casa a largo plazo. Sin duda, serán el futuro y el estándar en pocos años. Mientras tanto, aún existe la posibilidad de seguir apostando por los paneles tradicionales, obteniendo energía limpia a bajo coste.