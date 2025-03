Baterías de tracción Voltem, una solución ideal para el funcionamiento de las maquinarias industriales

Garantizar un flujo de energía confiable y permanente para los motores eléctricos es una realidad en las industrias que han elegido las baterías de tracción como una opción limpia y eficiente para ejecutar sus procesos. Con una amplia variedad de modelos, la tienda online Baterías y Amperios ofrece la marca Voltem baterías como una de las mejores opciones de baterías de tracción, no solo por cumplir con los requisitos técnicos para el funcionamiento eficiente de carretillas eléctricas y otros equipos industriales, sino también por aportar un plus de durabilidad y potencia.

Baterías industriales de tracción de alta calidad El equipo profesional de Baterías y Amperios recomienda la marca Voltem por sus innovaciones en baterías de tracción para una variedad de aplicaciones industriales y vehículos eléctricos. Estas resultan ideales para garantizar la estabilidad del fluido eléctrico que optimizará el funcionamiento de carretillas eléctricas, transpaletas, barredoras, apiladores, vehículos eléctricos y otros equipos. Cada uno de los modelos de Voltem baterías, de 24, 26, 48 u 80 voltios, está diseñado para ofrecer el máximo rendimiento hasta en las condiciones más exigentes.

La tecnología de plomo abierto tubular colado a baja presión (PzS) que utiliza el fabricante ofrece ventajas como mayor potencia y eficiencia, tiempos de carga más rápidos y mejor seguridad. Además, su estructura robusta, montada en cofre metálico con tratamiento antiácido, aporta una durabilidad única al soportar de manera óptima los usos más demandantes.

Otra ventaja que consiguen las industrias con la adquisición de Voltem baterías es la realización de un mantenimiento mínimo que facilita el ahorro de tiempo y dinero. Los técnicos de Baterías y Amperios también destacan por un excelente servicio al cliente a la hora de encontrar una batería de tracción que aporte una combinación única de fiabilidad y rendimiento a sus procesos operativos.

En los talleres de la firma ubicada en Badajoz se realiza la fabricación a medida de baterías de tracción Voltem. El proceso se realiza tomando como referencia el modelo de la carretilla elevadora o de máquina para disponer la tensión, capacidad y tamaño adaptado a los requerimientos del cliente.

Cabe destacar, que la elaboración de estos equipos correspondientes a las marcas más reconocidas del mercado, se ejecuta bajo estricto cumplimiento de la normativa europea.

Ventajas comerciales Baterías y amperios otorga la oportunidad de recoger la batería del usuario y realizar descuentos de hasta un 15%. Asimismo, cada equipo de entrega viene listo para ser instalado, de manera que el usuario solo tenga que proceder al montaje en el conector de potencia de la máquina.

La compañía ha adquirido un gran prestigio en el sector, no solo por el talento y dedicación de sus ingenieros técnicos, sino también por un asesoramiento permanente y oportuno a los compradores de las baterías de tracción Voltem.

Con envíos gratuitos a partir de una compra mínima de 150 euros, y planes de financiamiento disponibles en la página web, los empresarios pueden invertir de manera segura en estos aparatos que cumplen con los requisitos técnicos y superan las expectativas en términos de durabilidad y eficiencia.