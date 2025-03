´Entre dos orillas; una vida de servicio y valor´, el thriller que desafía instituciones y rompe esquemas

CÍRCULO ROJO.- La literatura de acción y el thriller psicológico tienen una nueva voz potente y reveladora: Sonia Pavón Signes. Su primera novela publicada, "Entre dos Orillas: Una Vida de Servicio y Valor", editada por Círculo Rojo, irrumpe en el panorama literario con una propuesta audaz que, entre el suspense y la denuncia, ofrece una historia de venganza, estrategia y supervivencia.

Lejos de lo que su portada podría sugerir, esta no es una novela meramente castrense. Se trata de un thriller con una carga psicológica intensa, donde la acción y la estrategia militar se combinan con el viaje emocional de su protagonista. Isabel, una soldado marcada por la traición de las instituciones que juró servir, se encuentra luchando en una guerra invisible, una que no solo la enfrenta a terroristas, sino también a un sistema que le ha dado la espalda. Aislada, consumida por la venganza y forzada a convertirse en su propia salvadora, Isabel evoluciona hasta convertirse en una sombra de lo que una vez fue.

Más allá de la ficción, Pavón Signes deja entrever en "Entre dos Orillas" un trasfondo inquietante de realidades que muchos preferirían ignorar. "Si el lector sabe leer entre líneas, descubrirá muchas verdades incómodas para algunas instituciones", confiesa la autora. Su experiencia y vivencias en un destino similar al de la protagonista han marcado profundamente la historia, dotándola de un realismo que estremece. La novela denuncia el abandono que muchos militares y agentes de inteligencia sufren tras cumplir con su deber, el estigma del TEPT y la corrupción que puede permear incluso en las filas de quienes están llamados a proteger.

"Entre dos Orillas" está dirigida a un público que disfrute de los thrillers psicológicos con una buena dosis de acción. Pavón Signes logra equilibrar la intensidad de la trama con una introspección profunda sobre el impacto de la venganza y la soledad. Para aquellos que buscan una historia electrizante, cruda y con una protagonista que desafía cualquier molde, esta novela se convierte en una lectura imprescindible.

SINOPSIS

Isabel llevaba veinticinco años viviendo entre sombras y acero. Había sido una joven idealista cuando, a los dieciocho años, se alistó en la Brigada Paracaidista en Alcalá de Henares, buscando algo más allá de la rutina de su pequeña ciudad natal. Su vida se había convertido en una sucesión de entrenamientos extenuantes, misiones peligrosas y breves momentos de respiro, donde la adrenalina era su compañera constante, y la disciplina, su única ley. Cada salto al vacío desde un avión en vuelo, cada operación en territorios desconocidos, le había arrebatado un poco más de la inocencia que alguna vez tuvo, sustituyéndola con una coraza de acero que la protegía del mundo y, quizás, de ella misma.

A lo largo de estos años había perdido amigos, camaradas, y, en algún lugar del camino, partes de su propia alma. Pero nunca se permitió cuestionar sus decisiones. Su vida era el ejército, y el ejército era su vida. Hasta ahora.

Una carta inesperada había llegado a su buzón, con un sello que la hizo temblar por primera vez en años. Isabel sabía que algo estaba por cambiar. La rutina que la había mantenido erguida durante tanto tiempo se desmoronaba, y con ello, su percepción del futuro. Las palabras impresas en ese papel fino y hostil marcaban el inicio de una nueva batalla, una para la que no estaba preparada. Isabel, la soldado indomable, debería enfrentarse al desafío más grande de su vida: regresar a una vida civil que ya no comprendía y que quizás nunca había comprendido del todo, pero debía proteger a su familia ante todo, y esa carta le hizo tomar la decisión más dura de su vida: elegir entre ser víctima o verdugo.

AUTORA

Sonia Pavón Signes nació en la ciudad de Valencia en 1980. En 1999 inició su carrera militar en la prestigiosa Brigada Paracaidista, en Alcalá de Henares, un lugar cargado de historia y leyendas que inspiraron este libro. Amante de las letras y los idiomas, Sonia ha combinado su vocación militar con su pasión por la escritura, plasmando en sus relatos las emociones y vivencias que surgen de una vida de servicio. A día de hoy, sigue formando parte de las filas del Ejército español, donde su compromiso y dedicación son un reflejo de su espíritu indomable. Este libro, que entrelaza la disciplina militar con los misterios de lo desconocido, es su homenaje al mundo que ha marcado su vida.