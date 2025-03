´La historia de todos y nadie´, una novela que sumerge en los laberintos de la mente y las sombras del alma.

CÍRCULO ROJO.- En el panorama literario contemporáneo, donde las emociones humanas se narran con crudeza y sin filtros, emerge La historia de todos y nadie, la más reciente obra de Candela López Balbuena, publicada bajo el sello de Editorial Círculo Rojo. Una novela corta que desafía al lector a explorar los límites de la psicología humana, cuestionando la fina línea entre el victimismo y la psicopatía.

Candela López Balbuena, cuya relación con la escritura comenzó en la adolescencia, nos sumerge en una historia que es tanto un espejo como un abismo. La autora inició este proyecto a los 17 años, para luego abandonarlo y retomarlo seis años después con una visión completamente renovada. El resultado es una obra en la que los giros inesperados y la profundidad psicológica de los personajes atrapan sin previo aviso.

La novela introduce a Gustavo, Amira y Candela, tres personajes enredados en un mismo espacio-tiempo, cada uno representando diferentes dimensiones de la psique humana. Gustavo es un narcisista manipulador, Amira se ve atrapada en su papel de eterna víctima y Candela, un ente omnipresente, intenta equilibrar la lucha destructiva entre ambos. A medida que la historia avanza, el lector se ve obligado a reflexionar sobre la naturaleza de sus propias emociones y sobre el peso de sus elecciones.

Con una narrativa intensa y sin concesiones, La historia de todos y nadie plantea preguntas inquietantes: ¿Cuánto de psicopatía hay en cada uno de nosotros? ¿Hasta dónde llega el victimismo antes de convertirse en una prisión autoimpuesta? López Balbuena nos ofrece una disección literaria del dolor, la culpa y la compleja relación entre opresor y oprimido.

Un libro para quienes buscan respuestas (o nuevas preguntas)

Sin un público definido, pero con un mensaje claro, esta novela está dirigida a quienes atraviesan crisis existenciales o buscan una obra que los desafíe a nivel emocional e intelectual. Con un estilo gráfico y descarnado, la autora invita al lector a adentrarse en un relato que no solo entretiene, sino que sacude y confronta.

SINOPSIS

¿La crueldad del ser humano y la bondad extrema son cosas que podemos manejar? ¿Dependen de factores externos o podemos encontrar herramientas internas para afrontar un equilibrio?

Gustavo, un personaje violento y agresivo, se encuentra con Amira, una niña que busca ver lo positivo en los peores momentos.

¿Será Amira capaz de alejarse de Gustavo o verá lo positivo de Gustavo, así ella salga lastimada? ¿Gustavo se convertirá en una buena persona por Amira o, quizás, ambos tendrán caminos distintos?

En este libro no tiene que verse como buenos y malos a Amira o Gustavo, si no como un complemento necesario para comprendernos como individuos, aceptarnos y corregir lo incorrecto en nosotros mismos, sin esperar el cambio del otro.

AUTORA

Candela López Balbuena nació el 13 de marzo de 2001 en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Realizo estudios de Abogacía en la Universidad Nacional de su ciudad. Durante cuatro años no solo estudio la carrera, sino que también colaboró con varias publicaciones del área de investigación relacionada con los derechos humanos. Asimismo, ha participado como expositora en el área jurídica en temáticas y análisis de cuestiones sociales y políticas. Su amor por la escritura comenzó a temprana edad, pero lo que hizo posible este libro fue su trabajo de observación, en el cual estuvo abocada durante al menos siete años, ello supeditado a experiencias personales que le brindaron un plus de realismo. Con el afán de comprender los misterios de la psiquis humana, entrelazó vivencias personales, observación y misterio, derivando todo en una atrapante novela psicológica que nos atraviesa y nos obliga a replantear y analizar nuestros propios pensamientos. Su intención de tomar la escritura como vía de escape desde los comienzos de la adolescencia hasta la edad de su temprana juventud, se ha logrado con menester exquisito, sencillo y audaz.