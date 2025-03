Leopoldo Barrantes irrumpe en la narrativa con 'Valentina Brown. Detective Privado. Mis Inicios'.

CÍRCULO ROJO-.La literatura de género negro y la crónica realista de la profesión de detective privado encuentran un nuevo referente en ‘Valentina Brown. Detective Privado. Mis Inicios’, la primera obra narrativa de Leopoldo Barrantes Barrantes. Publicado por Editorial Círculo Rojo, este libro promete sumergir a los lectores en una trama envolvente que destapa los entresijos de una profesión tantas veces mitificada.

Un testimonio sincero sobre el mundo de la investigación privada

Con una trayectoria en la docencia y en el ámbito de la seguridad, Barrantes ofrece en esta obra una mirada honesta y detallada sobre sus comienzos en el sector. En sus páginas, el lector descubrirá no solo los éxitos y fracasos del protagonista, sino también la realidad cotidiana de los detectives privados, su ética profesional y los dilemas que enfrentan en cada caso.

La obra se convierte así en una lectura imprescindible tanto para amantes del género detectivesco como para aquellos interesados en conocer de primera mano el funcionamiento de una profesión a menudo envuelta en misterio. "Escribí este libro con el propósito de dar visibilidad al gremio y que los lectores comprendan el esfuerzo, la estrategia y la vocación que hay detrás de cada investigación", señala el autor.

Más que una historia, una herramienta para futuros detectives

‘Valentina Brown. Detective Privado. Mis Inicios’ no solo busca entretener, sino también servir como referencia para estudiantes de la titulación de Detective Privado. Barrantes detalla con precisión las técnicas de trabajo, el trato con los clientes y el desarrollo de los informes, convirtiendo el libro en una guía de aprendizaje basada en su experiencia personal.

"Los futuros detectives encontrarán en esta obra una visión auténtica y sin artificios de lo que implica ejercer esta profesión", afirma Barrantes. La sinceridad con la que aborda sus propias vivencias añade un valor inigualable al relato.

SINOPSIS

El presente libro es la consecuencia de un proceso de madurez profesional. Son diez años de experiencia profesional como detective privado y nueve años como docente en la universidad. Todo lo que aquí contamos está basado en casos reales. Conversaciones, Leopoldo Barrantes Barrantes nació en Cáceres, pero se crio en Casar de Cáceres. Estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad de Extremadura, y situaciones, actuaciones. Nada es inventado. La rutina y realidad de los inicios de un despacho profesional. Me gustaría transmitir al lector la pasión y los miedos que vivimos cotidianamente en nuestra profesión. Un gremio desconocido que la gente idealiza por la novela policiaca. Este libro es el primero de una trilogía que espero que el lector sepa apreciar, donde contaremos las vivencias y el desarrollo de un despacho profesional de detectives. Valentina Brown. Detective privado: Mis inicios, empieza con una bonita historia sobre una chica que descubre una nueva vocación, una joven ilusionada con nuevos retos. Valentina Brown nos presenta una narrativa envolvente que combina el suspense de la vida de una detective privado con elementos de drama personal y profesional. Desde el inicio, el lector se verá sumergido en el dilema interno de Valentina, una joven licenciada en Derecho que enfrenta las expectativas familiares mientras sigue su pasión por la investigación privada.

AUTOR

Leopoldo Barrantes Barrantes nació en Cáceres, pero se crio en Casar de Cáceres. Estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad de Extremadura, y el título propio de Detective Privado, también en la UEX. Casado con Mercedes, compañera de estudios en la universidad, y padre de Valentina, su amada hija, que tanto deseaba.

Profesionalmente, empezó en la formación de cursos de seguridad privada y pronto entró a formar parte del claustro docente en los cursos de técnico militar en seguridad y defensa, formando a 6 promociones en el ejército profesional. Más de 17 años como docente en cursos de seguridad privada, certificados de profesionalidad y profesor universitario en Udima y UEX en el título propio de Detective Privado.

Abrió despacho profesional de detective en 2014 y continua como titular hasta la fecha.

Ha trabajado como director de proyectos formativos en la administración local y en centros de formación. Pero siempre dispuesto a organizar un operativo.

Tras 10 años en la profesión como detective ha recibido varios reconocimientos:

MENCIÓN HONORÍFICA CATEGORÍA B DISTINCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER «FORMACIÓN», POR LA POLICÍA NACIONAL.

MEDALLA AL MÉRITO PROFESIONAL Y ACADÉMICO: INSTITUTO INTERNACIONAL DE CRIMINALÍSTICA APLICADA.

MEDALLA «VÍCTIMAS DEL TERRORISMO», POR LA ASOCIACIÓN HISTÓRICA GUARDIA CIVIL

MEDALLA Y RECONOCIMIENTO «LA CRUZ DE HONOR PALMA ORO» POR LA ORDEN FRANCESA DE LOS SERVICIOS BENVELOS CÍVICOS Y HUMANITARIOS

MEDALLA DEL SOLDADO ESPAÑOL, EN RECONOCIMIENTO POR LOS VALORES MILITARES. ASOCIACIÓN HISTÓRICA DE LA GUARDIA CIVIL.

RECONOCIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL «INSTITUTO CATALÁN DE DETECTIVES PRIVADOS ICADET», PREMIO AUTONÓMICO IV/XV «DETECTIVE DECANO D. JUAN DE SANTIAGO» POR LA TRAYECTORIA Y COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA.