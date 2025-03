´El puente de caramelo´; una historia de amor real en tiempos inciertos.

CÍRCULO ROJO.- En el vasto universo literario donde el amor se ha convertido en un tema recurrente, "El puente de caramelo", de Paco de la Fuente, emerge como una obra honesta y conmovedora que deja huella en el lector. Publicada por Editorial Círculo Rojo, esta novela relata una historia de amor nacida en el contexto de la pandemia, entre la incertidumbre y el confinamiento, demostrando que los sentimientos más profundos pueden florecer incluso en los momentos más oscuros.

Desde las primeras páginas, Paco de la Fuente sumerge al lector en un relato autobiográfico en el que el protagonista, un hombre que cree haberlo vivido todo, se enfrenta a una experiencia inesperada: el amor irrumpiendo sin previo aviso a través de una pantalla. En un momento donde la distancia física se imponía como norma, la cercanía emocional entre los personajes se convierte en el eje central de la historia, demostrando que el amor no se busca, sino que nos encuentra.

De la Fuente, cuya pluma se caracteriza por su sinceridad y pasión, confiesa que esta obra ha sido escrita desde lo más profundo de su ser. «Si he de destacar algo de esta novela, diré que es una obra honesta y conmovedora. He cuidado cada palabra para que refleje lo que realmente sentí», asegura el autor. Su escritura refleja una mezcla de emoción, voluntad e incredulidad, elementos que convierten a "El puente de caramelo" en una lectura tan intensa como cercana.

La historia, inspirada en vivencias reales, nos invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad del ser humano ante el amor y la conexión que puede surgir en los lugares más inesperados. «No nos enamoramos, nos enamoran», apunta el autor, dejando entrever una de las premisas clave de su obra. La novela va dirigida a cualquier lector dispuesto a emocionarse con un relato real, donde la pasión y la desesperación por ayudar a alguien en una situación complicada se entrelazan de forma magistral.

SINOPSIS

El puente de caramelo es una historia basada en hechos reales, una historia de amor tremendamente emocional que mantiene al lector pegado literalmente a la trama.

Aborda dos temas tan actuales como son las relaciones por la red y la diferencia de edad entre los protagonistas. Él, un hombre de mundo, maduro, y al final de su carrera profesional; y ella, una mujer joven, inmersa en una complicada situación.

Él empleará todos sus recursos para sacarla de ese trance, y en su empeño terminará enamorándose de ella… Es la primera vez en su vida que alguien lo hace sentir «especial».

Es una historia peculiar, es una historia diferente, narrada con maestría por el propio protagonista, directo, muy personal y honesto, con diálogos realistas y naturales, cargados de emoción y tensión, que reflejan la complejidad del momento.

La pandemia sirve para ubicar la historia en el tiempo e influye de modo directo en las decisiones que los protagonistas van tomando. Capta la complejidad de las emociones y ofrece una perspectiva no explorada sobre el amor y el deseo redescubierto al final de una intensa vida

En definitiva, El puente de caramelo es una novela honesta y conmovedora.

Vaya por delante mi sincero agradecimiento a mi amigo Manelic, a su tiempo y a sus consejos.

Y a Elena.

La verdad es a veces caprichosa.

Gracias por estar ahí y por haberme ayudarme con esta historia, aunque tú no fueras consciente de ello.