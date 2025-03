Ansiedad por separación en perros; qué hacer cuando lloran al quedarse solos

Barcelona, 5 de marzo de 2025 - El llanto de un perro cuando su humano de referencia se va de casa puede ser desconcertante y, en muchos casos, preocupante. Para algunos, se trata simplemente de una reacción momentánea, pero en otros puede ser la manifestación de un problema más profundo: la ansiedad por separación. Este trastorno afecta a un gran número de perros y puede derivar en comportamientos destructivos, vocalizaciones excesivas y un estado de angustia prolongado.

¿Por qué lloran los perros cuando se quedan solos? El llanto en los perros puede deberse a distintas razones. En cachorros, es una conducta normal que forma parte de su proceso de aprendizaje, ya que dependen de su madre y hermanos para sentirse seguros. Sin embargo, cuando el llanto persiste en la etapa adulta, puede indicar un problema subyacente.

En muchos casos, los perros lloran al quedarse solos porque han desarrollado una dependencia emocional con sus humanos. Esto sucede, en parte, porque no han aprendido a gestionar la ausencia de su persona de referencia de manera saludable. También puede haber factores genéticos o experiencias traumáticas previas, como abandonos o cambios bruscos en su entorno.

Ansiedad por separación: cuando el llanto es un síntoma de algo más Si un perro no solo llora al quedarse, sino que también muestra signos como destrozos en la casa, vocalizaciones prolongadas, intentos de escape o incluso problemas físicos como babeo excesivo y diarrea, podría estar sufriendo ansiedad por separación. Este trastorno no es un capricho ni una simple "mala conducta", sino una respuesta emocional intensa ante la ausencia de su humano.

La ansiedad por separación puede afectar seriamente el bienestar del perro y el de su familia, generando una convivencia complicada y aumentando el nivel de estrés para ambas partes.

Cómo ayudar a un perro que llora cuando se queda solo Es fundamental abordar el problema con un enfoque adecuado. Algunos consejos incluyen evitar los castigos: regañar al perro al regresar a casa solo empeora su ansiedad. Tampoco se deben hacer despedidas dramáticas. Despedirse con efusividad refuerza la idea de que la separación es un evento negativo. Y sí puede haber un beneficio de fomentar la autonomía del animal y enseñar al perro a disfrutar de actividades en solitario dentro del hogar.

Sin embargo, en casos donde la ansiedad por separación está muy arraigada, es recomendable recurrir a especialistas en educación canina. Empresas como CANMIGOS han desarrollado métodos específicos para tratar esta problemática sin recurrir a castigos ni a soluciones temporales. Su enfoque se basa en la desensibilización progresiva, permitiendo que el perro aprenda a gestionar sus emociones de forma saludable.

Un problema con solución Entender por qué un perro llora cuando su humano se va es el primer paso para ayudarle a superar la ansiedad. Con paciencia, estrategias adecuadas y la guía de profesionales, es posible que el perro aprenda a quedarse solo sin angustia.

Para más información sobre la ansiedad por separación y cómo trabajarla, se pueden encontrar recursos en la web de CANMIGOS y en su canal de YouTube, donde comparten información sobre este y otros problemas de comportamiento en perros.

Sobre CANMIGOS: CANMIGOS es una empresa especializada en educación canina enfocada en la ansiedad por separación. Con un equipo de especialistas certificados, ofrecen programas personalizados para ayudar a los perros y sus familias a recuperar la tranquilidad en el hogar.