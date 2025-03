Repara tu Deuda Abogados cancela 69.258 € en Móstoles (Madrid) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado comienza una nueva vida tras haber caído en un estado de insolvencia Un vecino de Móstoles (Madrid) ha conseguido la cancelación de su deuda gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. En esta ocasión, el importe pendiente que debía el exonerado ascendía a 69.258 euros.

El caso ha sido tramitado por Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. Tal como explican los abogados del despacho, “esta persona puede volver a operar con total normalidad en el mercado financiero, salir de los diferentes listados de morosidad, acceder a nueva financiación si así lo solicita y registrar posibles futuros bienes a su nombre”.



La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo jurídico que ofrece a personas en estado de insolvencia dejar atrás todos los pagos pendientes al no poder asumirlos. Para que esto sea posible, se requiere que el concursado esté sufriendo un estado actual o inminente de insolvencia, que no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Aprobada en 2015 en España, tiene su origen en Estados Unidos, país en el que no existe estigma social por haber sufrido un aparente fracaso y en el que se concede una segunda oportunidad para empezar de nuevo con más fuerza. En este sentido, hay que señalar que Repara tu Deuda Abogados fue creado precisamente en septiembre de 2015 con el mismo objetivo de que no quede nadie insolvente sin poder reactivarse en la economía.

Una de las claves para triunfar en un proceso de estas características es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado con casos de éxito a lo largo de los años.

