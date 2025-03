Digit Institute impulsa el conocimiento a través de sus casos de éxito y conectando a los líderes del sector financiero

Revolut: el neobanco que desafía a la banca tradicional

Madrid, 4 de marzo 2025. - Digit Institute, institución especializada en formación financiera e impulsora del conocimiento sobre la transformación digital del sector financiero, ha realizado el encuentro de debate “Caso Revolut: el neobanco que desafía a la banca tradicional”, que ha contado con la participación de Julio Linares, patrono de la Fundación Telefónica y ex consejero delegado de Telefónica y miembros del claustro de expertos de Digit Institute: Nicolás Moyá, Juan Elorduy, Gabriela Orille, Alberto Aguilera y Antonio Herráiz Molina, CEO del centro de estudios.

Herráiz ha destacado que “estamos en una transformación sin precedentes y probablemente el sector financiero en los próximos quince años se va a reinventar más que en toda su historia impulsada por tres ejes: la digitalización, la sostenibilidad y la innovación”.

Ha explicado que uno de los grandes retos radica en la velocidad de la transformación. “Los cambios en la tecnología y la regulación son tan rápidos que un programa de formación que esté al día hoy puede quedar obsoleto en poco tiempo. En este contexto, el aprendizaje continuo no es una opción, sino una necesidad. La competencia en el sector financiero exige estar siempre actualizado, lo que a menudo resulta abrumador para quienes ya están inmersos en sus carreras profesionales”.

Por su parte, Linares ha resaltado que la tecnología se está democratizando de una forma increíble y, en la adaptación permanente al entorno es importante tener en cuenta el escenario geopolítico que se ha vuelto de atención prioritaria en el escenario global, igual que el eje económico y social.

“Ver a Donald Trump rodeado de las 7 magníficas (Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Nvidia, Meta (Facebook) y Tesla) ha sido la mejor forma de visualizar el papel que ha adquirido la tecnología, que empodera al que la genera más que al que la utiliza”. A su juicio, la reindustrialización está tomando una importancia creciente mientras la sostenibilidad, los criterios ASG están perdiendo fuerza en EE. UU. y en Europa asistimos al dilema de sacrificar la competitividad por la sostenibilidad.

A pesar de los avances de la tecnología, la productividad no está mejorando en los países desarrollados, sino en los emergentes ¿Cómo puede ser que no se pueda incrementar la productividad mientras hablamos de hiperautomatización? Ha cuestionado el experto.

La revolución de los neobancos Nicolás Moyá ha centrado su discurso en el éxito de Revolut, con 45 millones de clientes a cierre de 2024 y 350 millones de libras de beneficios en 2023. “Revolut, es una preocupación para todas las entidades financieras, ahora mismo ¿por qué?”

Tiene presencia en 38 países, cuenta con 30 licencias bancarias y supera más de un millón de clientes de captación al mes. Estas cifras son muestra del éxito de un neobanco que se posiciona entre los líderes a nivel mundial con una oferta sencilla, barata y que supo encontrar el segmento de mercado con necesidades específicas.

Revolut ha logrado acabar con algunos mitos bancarios:

Se puede hacer banca rentable sin tener que prestar dinero

Crear una banca transfronteriza con una misma plataforma

No hace falta una gran inversión en marketing para tener un crecimiento exponencial de clientes

Cobrar una tarifa plana

Resolver problemas específicos

Entre otros factores de éxito del banco británico, Orille ha resaltado que Revolut “ha conseguido mantener la rapidez y la constancia en sus procesos de innovación, lo que le permite consolidar una diversificación de ingresos, mantener sus costes bajos y establecer una estrategia global con aterrizaje local, consiguiendo cambiar la mentalidad a los clientes y por ende monetizándolos mejor. De este modo se convierte en un duro rival para el resto de los players tradicionales y de nueva creación”. Aguilera, experto en FinTech, también coincide en que la clave en el mundo digital reside en "conocer a fondo el segmento de mercado al que nos dirigimos, ofrecer una propuesta de valor sólida y combinar tecnología eficiente con simplicidad".

Frente al caso Revolut, Elorduy ha destacado el reciente lanzamiento de Openbank en EE. UU. “Se trata de una estrategia de crecimiento que pretende quitar clientes a los grandes bancos como JP Morgan, Bank of América o Wells Fargo…

Openbank, lanzado en octubre de 2024, ha logrado en tres meses captar 60.000 clientes (20.000 clientes al mes) y un saldo en depósitos de 2.000 millones de dólares (un promedio de 30.000 dólares por cliente)”.

Si se habla de casos de éxito en América Latina, no se puede dejar de lado Nubank, lanzado en Brasil en el 2014. En diez años ha captado 100 millones de clientes, es decir, a un ritmo de 10 millones de clientes nuevos al año. Y lo más importante es que a partir del 2022 Nubank es un banco rentable y con una tendencia creciente en sus beneficios. De los 400 neobancos aproximadamente que existen en el mundo, solamente un 5% han conseguido ser rentables.

