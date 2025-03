La mayoría de vendedores falla al fijar el precio de una vivienda

En el mercado actual, fijar el precio correcto de una vivienda es crucial.

Un error en la valoración puede representar pérdidas de miles de euros y, además, meses de espera sin concretar la venta. Hay 2 opciones:

Colocar un precio por encima del valor real

Cuando una vivienda se sobrevalora, es necesario reducir posteriormente las pretensiones, rompiendo así las expectativas generadas al salir al mercado. Con el paso del tiempo, el inmueble “se quema”, ya que los compradores pueden percibir que “algo malo tendrá para no venderse”.

Colocar un precio por debajo del valor real

Esta situación implica perder miles de euros. Un error del 5% en la valoración puede traducirse en una pérdida de 10.000, 15.000 o incluso 20.000 euros, una cifra considerable en cualquier escenario financiero.

En una entrevista con Sergio y Ezer, técnicos expertos en valoración de inmuebles en la consultora Delavera, se expusieron los errores más comunes que cometen tanto particulares como algunas agencias inmobiliarias:

La referencia a portales

Muchos propietarios consultan Idealista o Fotocasa y toman como referencia los precios observados en estos portales. Sin embargo, en España es habitual inflar los precios de salida para dejar margen a la negociación. En cambio, los profesionales del sector emplean datos de ventas reales recientes proporcionados por el Registro de la Propiedad, gracias a su condición de agentes colegiados.

Comparar propiedades sin criterios adecuados

Cada vivienda tiene características únicas:

Un piso con dos baños no tiene el mismo valor que uno con solo un baño. Este factor puede influir en torno a un 8% en el precio final.

Tres dormitorios representan un valor significativamente mayor que dos.

Una vivienda con garaje incrementa su valor, aunque la repercusión varía según la facilidad de aparcamiento en la zona.

No es lo mismo una vivienda habitable de inmediato que una que requiere una reforma de 50.000 euros y tres meses de obras.

La orientación y las vistas también influyen: un piso luminoso con vistas despejadas tiene mayor atractivo que uno interior con vistas a un patio de luces.

Dependencia de calculadoras online

No existe un programa informático que realice una valoración precisa con solo unos clics. Estos algoritmos, incluidas las aplicaciones bancarias, basan sus cálculos en la media del precio por metro cuadrado de propiedades anunciadas en la zona, sin considerar detalles específicos de cada inmueble.

Según Sergio, técnico valorador en la consultora Delavera, un algoritmo no puede identificar si una vivienda requiere una reforma integral o ha sido renovada recientemente, ni evaluar factores como el estado de la fachada, el nivel de ruido o la luminosidad. Incluso para los profesionales, algunos casos pueden generar dudas, por lo que una herramienta automatizada, sin acceso a información detallada, tiene un margen de error significativo.

Para obtener una valoración precisa, es imprescindible contar con la evaluación de un técnico cualificado y colegiado con experiencia en la Comunidad de Madrid. Algunos profesionales, como Sergio y Ezer, ofrecen este servicio de manera gratuita.

Realizar una tasación con datos reales y comparables ponderados permite conocer el valor exacto de una propiedad. En cambio, confiar en un cálculo automático incrementa significativamente el riesgo de perder miles de euros.

En resumen:

No se debe confiar en valoraciones automáticas ni en precios inflados en portales.

Comparar viviendas con criterios homogéneos es clave para obtener una tasación precisa.

La experiencia y el análisis profesional son esenciales para fijar el precio adecuado y optimizar el proceso de venta.