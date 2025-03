Todo sobre la miel: 14, 15 y 16 de marzo en la villa ducal de Pastrana

Uno de los Pueblos Más Bonitos de España, como es esta villa ducal, acoge la 44º Edición de esta feria Internacional, la primera dedicada a la Apicultura en España (desde 1981 de manera ininterrumpida). Los amantes de este producto lleno de excelentes propiedades para la salud, como es la miel, y especialmente la Miel de La Alcarria, tendrán la oportunidad de conocerla a fondo, catarla y adquirirla Con 44 ediciones a sus espaldas, la Feria Apícola de Pastrana es la primera feria dedicada a la Apicultura en España. La organizan, anualmente, la Diputación de Guadalajara, Ayuntamiento de Pastrana, Junta de Castilla-La Mancha, APAG y Asociación de Apicultores de Guadalajara.

Se celebra en La Alcarria, de manera ininterrumpida, desde el año 1981, por ser una comarca con una destacada cultura apícola, que cada año se hace internacional en uno de los Pueblos Más Bonitos de España, como es la villa ducal de Pastrana, enclavada en una comarca tan hermosa como aún por descubrir: La Alcarria.

Dos son los emblemas de esta tierra: el viaje eterno del Nobel, Camilo José Cela, que es otro de sus grandes atractivos, desde el punto de vista del turismo literario; y la Miel de La Alcarria.

Con Denominación de Origen Protegida (DOP) desde 1992, se produce en la comarca de La Alcarria, que abarca zonas de las provincias de Guadalajara y Cuenca. Es famosa mundialmente por su calidad y sabor únicos, derivados de la flora autóctona de la región, especialmente el romero, el espliego (lavanda) y el tomillo.

Sus dos variedades principales son la miel de romero, de color claro y sabor suave y la miel de espliego, de color ámbar, aroma intenso y sabor más marcado. La Miel de La Alcarria es rica en antioxidantes, antibacteriana y energética. Su sabor tan especial se debe a la combinación del clima continental, la altitud (600-1.000 metros), y la abundancia de plantas aromáticas. Unidos, crean una miel con un equilibrio perfecto de dulzor, aroma y textura.

Por lo tanto, y para los enamorados de la miel, y en especial de la Miel de La Alcarria, un producto lleno de excelentes propiedades, la visita a la Feria Apícola es la oportunidad perfecta para conocerla a fondo, degustarla, adquirirla, pero también para disfrutar de un fin de semana en plena naturaleza, con decenas de opciones, en Pastrana, y en su comarca.

La 44º Edición de la Feria Apícola se vuelve a celebrar este año en el inmejorable escenario del Convento de San Francisco, con el cartel de "Todo Vendido", como confirma Raquel Isidro, directora de la Feria.

En él, se darán cita 45 expositores, que acogerán a las empresas del sector nacionales e internacionales más relevantes, así como a las instituciones que desarrollan y protegen el sector en Castilla-La Mancha. En Pastrana, habrá representantes de países como Hungría, Italia, Rumanía -concretamente de la región de Transilvania-, Portugal o Cuba, entre otros.

La variedad de productos que abarcará la Feria y que anticipa la nómina de participantes este año es espectacular. Contará con empresas que, además de miel, comercializarán otros productos tan originales como helados de miel, las tradicionales almendras garrapiñadas, dulces como kurstoskalacs -llegados precisamente de Transilvania-, aceites, ceras, vinos, joyería tematizada, propóleos, medicina natural con miel, productos de cosmética con miel, quesos o cócteles de miel, todo ello siempre desde la perspectiva de la Apicultura.

De forma paralela, la Feria Apícola, tiene, para el público general, atractivos como catas de miel para adultos, un showcooking, con Carlos Gumiel del restaurante Biosfera (Guadalajara) que se desarrollará en el centro cultural Ermita de Santa Ana, talleres de elaboración de velas y de elaboración de propóleos. Además, en la famosa Plaza de la Hora de Pastrana, habrá también actividades para los más pequeños. Y la Asociación de Damas y Caballeros de Pastrana, recreará, con sus afamadas vestimentas y destreza teatral, en el Palacio Ducal, el mismo lugar en el que se produjeron, algunos de los famosos episodios históricos acaecidos entre la princesa de Éboli y Santa Teresa de Jesús.

También feria para el profesional

Pero la Feria Apícola es también una feria para el profesional donde habrá espacio para maquinaria, tarros, vestuario laboral y otras empresas, así como un amplio programa de ponencias que le permitirán, por una parte desarrollar su negocio, o iniciarse en el mundo de la apicultura a los emprendedores, y por supuesto también formarse en distintos aspectos técnicos, científicos y de producto.



Para ellos, en la feria, los productos apícolas más tradicionales se fusionan con los últimos avances tecnológicos y las nuevas tendencias del sector. Todo ello bajo la excelencia y calidad que caracteriza a esta industria tradicional y el interés que aportan profesionales llegados todo el mundo.

"La Feria Apícola de Pastrana ofrece la más completa y variada exposición del mundo apícola, pero también experiencias únicas para toda la familia y un foro de divulgación y reunión, tanto para apicultores profesionales como para los que se quieren iniciar en el arte del cuidado de abejas", añade Raquel Isidro.

La XLIV Edición de la Feria Apícola de Pastrana se ha presentado hoy en el emblemático espacio de la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid, en un evento en el que ha intervenido Daniel Cano, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Pastrana. Cano ha agradecido "a Diputación, Junta de Castilla-La Mancha, APAG y Asociación de Apicultores de Guadalajara su compromiso y promoción de este evento y del impulso de la Apicultura, como sector fundamental para nuestra economía y nuestro entorno natural, junto a la labor del propio Ayuntamiento".

El concejal ha destacado también que, gracias al trabajo de todos ellos "la Feria Apícola continúa siendo referente y atrae a profesionales del sector contribuyendo al desarrollo económico local y regional. Su apoyo no solo refleja un compromiso con la apicultura sino también con la sostenibilidad y la promoción de la cultura y la economía en la lucha contra la despoblación".

Cano ha aprovechado la ocasión para invitar al público madrileño a conocer Pastrana, villa llena de historia y belleza en cada uno de sus rincones, que es Conjunto Histórico Artístico desde 1966. Pastrana, que ha sido recientemente declarado Municipio Turístico por la Junta de Castilla La Mancha, pertenece a la Asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España, y también a la Red de Huellas de Teresa de Jesús. "Pastrana no solo es el hogar de la Feria Apícola sino un lugar lleno de tradición y de oportunidades para todos aquellos que deseen vivir una experiencia única de historia, patrimonio y gastronomía en el corazón de la Alcarria", ha señalado el concejal.

Una vez, Camilo José Cela dijo que 'La Alcarria es un hermoso país al que la gente no le da la gana ir. Yo anduve por él unos días y me gustó'. "Espero que la Feria Apícola pueda ser la excusa perfecta para acercarse a conocer Pastrana y su comarca", ha terminado Cano, con el Viaje a La Alcarria como referente.

Por parte de la Diputación Provincial ha estado presente en la presentación la diputada delegada de Turismo, Arantxa Pérez, quien ha calificado a la Feria Apícola -pionera del sector- como "una de las ferias más importantes para el sector primario de la provincia", destacando también su componente turístico, en una conjunción -apicultura y turismo- que, como no puede ser de otra manera, "apoyamos desde la Diputación Provincial". La diputada terminaba su intervención invitando a visitar la Feria y a disfrutar de Pastrana y su comarca.

Después de terminar las intervenciones, se hacía una cata comentada de miel de La Alcarria, que ha dirigido Raquel Carrasco, de la empresa Señorío de Molina-Apícola Marco, dando a conocer, en plena Gran Vía madrileña, este producto de fama mundial.