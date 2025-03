El COEGI entrega el 0,7% de su presupuesto anual a dos ONGs para proyectos sanitarios dirigidos a la población refugiada saharaui en Tinduf y a niños y niñas de Togo

El Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa ha hecho entrega de 9.000€ a la asociación sanitaria Shifa y a la ONG Sonrisas DELALÍ, en el marco de su convocatoria anual en la que destina el 0,7% de su presupuesto a proyectos presentados por enfermeras/os colegiados en Gipuzkoa relacionados con la salud de ámbito estatal o internacional Esta colaboración permitirá mejorar la salud comunitaria de la población refugiada saharaui; y establecer 300 certificados de nacimiento para niñas y niños en situación de vulnerabilidad en Togo que les dará acceso, entre otros derechos, a la atención sanitaria en el país.

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) ha hecho entrega del 0,7% de su presupuesto anual a dos ONGs para proyectos relacionados con la salud desarrollados en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Asociación Sanitaria Shifa) y en Togo (Sonrisas DELALÍ). Cada una de estas organizaciones -vinculadas a enfermeras/os de Gipuzkoa-, ha recibido 5.000 y 4.000€, respectivamente, para el desarrollo de iniciativas que mejorarán la salud de la ciudadanía en ambos enclaves.

En el caso de la Asociación sanitaria Shifa, se trata de un proyecto fundado, liderado y gestionado por enfermeras. Tal y como informa la enfermera Fatimetu Zenan, "utilizaremos la ayuda del COEGI para el proyecto de cooperación sanitaria que tenemos en los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf. Nuestro proyecto tiene como principal objetivo mejorar la salud comunitaria de la población refugiada saharaui con perspectiva de género".

Desde la Asociación -conjuntamente y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática)-, brindan asistencia sanitaria en el hospital regional de Smara y en los 7 dispensarios que componen Smara. Además -explica Zenan- "en Shifa creemos importante formar a las y los nuevos profesionales sanitarios y lo hacemos dando apoyo en el proceso educativo del alumnado de la escuela de enfermería Ahmed Abdelfatah impartiendo seminarios y clases prácticas, de acuerdo a sus necesidades".

La enfermera concluye manifestando que "agradecemos profundamente esta colaboración económica por parte de COEGI para poder lograr los objetivos que tenemos en la Asociación Sanitaria Shifa".

Por su parte, la presidenta de la ONG Sonrisas DELALÍ, Polentze Mayoral, explica que la colaboración de 4.000 € aportada por el COEGI hará posible el establecimiento de 300 certificados de nacimiento de 150 niñas y 150 niños en situación de vulnerabilidad en Togo que les dará acceso, entre otros derechos, a la atención sanitaria en el país.

Mayoral señala que "nuestro objetivo al realizar los Certificados de Nacimiento es que las niñas y niños, se conviertan en sujetos con acceso a todos los derechos. Hay que tener en cuenta que el no estar registrados conlleva unos riesgos para estos niños y niñas como: ser invisibles al carecer del reconocimiento de sus derechos, no tener acceso a la sanidad o la imposibilidad de obtener documento de identidad y pasaporte".

La presidenta de la ONG explica que carecer de certificado aumenta dramáticamente la probabilidad de sufrir todo tipo de abusos, como: reclutamiento forzoso, explotación laboral, explotación sexual, matrimonios precoces, adopción ilegal, tráfico de personas, etc. además de truncarse su progreso educativo.

Las ONGs de Togo constatan que el índice de NO-registro es del 35%, cifra que aumenta en las zonas rurales. "El registro de nacimiento no es universal; es decir, no incluye a toda la población y además no es gratuito, por lo que las tasas de registro de nacimiento -de 10 a 15 euros- resultan prohibitivas para la población más pobre. En el ámbito geográfico en el que se desarrolla el proyecto, las niñas y niños huérfanos o sin protección parental no son registrados, así como hijas/os concebidos fuera del matrimonio, procedentes de violaciones, madres niñas, discapacitadas/os, niñas y niños de familias con escasos recursos económicos, etc.".

Polentze Mayoral concluye manifestando que la colaboración del COEGI "es una inyección de ánimo y esperanza para las niñas y niños, el poder desarrollar este necesitado y bonito proyecto, dándoles una identidad, dándoles acceso a un futuro más digno. Agradecemos desde lo más profundo este tipo de iniciativas en favor a las/los más desfavorecidos".

