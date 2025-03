La demanda contra #SaludsinBulos es desestimada

Carlos Sanz Andrea, Ricardo Mariscal, Luis Santamaría del Río y #SaludsinBulos son absueltos de la acusación de vulneración del derecho al honor, intimidad y propia imagen La demanda interpuesta contra el Instituto #SaludsinBulos ha sido desestimada. Los autores del informe 'Los retiros más peligrosos para la salud' Carlos Sanz Andrea, Ricardo Mariscal y Luis Santamaría del Río y el editor #SaludsinBulos han sido absueltos de la acusación de vulneración del derecho al honor, intimidad y propia imagen. Los demandantes deberán pagar las costas del proceso y el informe no será retirado ni modificado. La defensa de los demandados ha sido llevada a cabo, durante los más de dos años que ha durado el proceso, por Bardavío Abogados.

En la argumentación de su fallo, el tribunal asegura que "el interés general de la publicación es evidente, pues se trata de un asunto que atañe a la salud pública, como acreditan el alto número de documentos presentados por la parte demandada".

La sentencia determina que las expresiones usadas en el informe no son injuriosas, sino "críticas fundamentadas en estudios e investigaciones y prevalece la libertad de información".

Pese al resultado de la sentencia, el psicólogo Carlos Sanz Andrea asegura "estar muy decepcionado ante la ausencia total de apoyo de las instituciones que deben proteger la psicología basada en la evidencia".

Ricardo Mariscal, responsable de relaciones institucionales de #SaludsinBulos y divulgador, afirma, por su parte, que "esta sentencia nos anima a seguir informando con evidencia sobre dañinas pseudoterapias que se camuflan como retiros al aire libre, talleres o cursos para parecer inofensivas. El objetivo de acallarnos no lo han conseguido".

"Esta sentencia no solo es motivo de alegría y tranquilidad para los que nos dedicamos a informar y prevenir sobre sectas y pseudoterapias, sino también para muchas víctimas y familias afectadas que ven un aval de la Justicia a su lucha, ya que se reconoce la posibilidad de advertir sobre el potencial dañino de lo que a ellas las está destrozando", indica Luis Santamaría del Río, experto en sectas e investigador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES).

El coordinador del Instituto #SaludsinBulos, Carlos Mateos, comenta que "esta sentencia nos reafirma en nuestra intención de seguir combatiendo los bulos de salud como siempre hemos hecho, con evidencia y sin achantarnos. Existen demasiadas pseudoterapias que saben venderse muy bien a pesar de no contar con pruebas que les avalen. Nuestro objetivo es exponerlas y concienciar a la población sobre cómo defenderse de ellas".

Finalmente, para Carlos Bardavío, abogado de los demandados, "esta sentencia que hemos ganado es un caso histórico porque supone que existe veracidad en que ciertas terapias, usadas por algunos psicólogos, no tienen evidencia científica, son pseudoterapias de las que no se informa a los pacientes, y su metodología puede suponer un peligro para la salud pública y mental de los ciudadanos".

El informe, objeto de la demanda ahora desestimada, como muchos otros realizados por #SaludsinBulos en colaboración con sociedades científicas y expertos sanitarios, tenía como objetivo informar y alertar a la población para evitar que caigan en los bulos que contienen las pseudoterapias, escondidos en esta ocasión tras retiros vacacionales aparentemente inofensivos.