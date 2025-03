"El éxito de la neurorrehabilitación robótica en el Parkinson es lograr que el paciente se mantenga estable y conserve su calidad de vida el mayor tiempo posible", explica la fisioterapeuta Sara García Delgado

La neurorrehabilitación robótica, un avance clave para mejorar la calidad de vida en pacientes con Parkinson , los especialistas del Hospital Quirónsalud Bizkaia destacan el impacto de la tecnología en la ralentización de síntomas y la mejora de la movilidad El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente a la movilidad y calidad de vida de quienes la padecen. Sin embargo, los avances en tecnología aplicada a la salud han abierto nuevas posibilidades para mejorar el bienestar de estos pacientes. La neurorrehabilitación robótica se presenta como una herramienta innovadora capaz de ralentiza el deterioro motor, reducir el dolor y optimizar la coordinación de los movimientos.

En este contexto, el doctor Alejandro Durán, neurólogo del Hospital Quirónsalud Bizkaia, explica que el Parkinson conlleva síntomas motores como rigidez, temblores y lentitud en los movimientos, además de síntomas no motores como alteraciones anímicas, trastornos del sueño y pérdida del olfato. "Los síntomas progresan gradualmente y pueden afectar a las actividades cotidianas hasta generar dependencia. La neurorrehabilitación robótica nos permite actuar para ralentizar esta evolución y mejorar la calidad de vida del paciente", señala el especialista.

Tecnología al servicio del paciente

Los tratamientos convencionales del Parkinson incluyen terapias farmacológicas y quirúrgicas. No obstante, la rehabilitación juega un papel fundamental en la evolución de la enfermedad. En la Unidad de Neurorrehabilitación Robótica del Hospital Quirónsalud Bizkaia, se emplean dispositivos de última generación para mejorar la movilidad de los pacientes mediante el uso de exoesqueletos y plataformas de rehabilitación.

Sara García, fisioterapeuta de esta unidad, destaca el potencial de estos dispositivos para abordar distintos síntomas del Parkinson. "El exoesqueleto de marcha permite entrenar la movilidad y reducir bloqueos como el freezing, episodios en los que el paciente se queda paralizado al caminar. También trabajamos con exoesqueleto de mano que ayuda a mejorar la coordinación y el control de los movimientos finos", explica García.

Además, se utilizan herramientas como plataformas de equilibrio estabilométricas, que simulan terrenos irregulares para entrenar la estabilidad y reducir el riesgo de caídas. "No podemos revertir la enfermedad, pero sí podemos mantener y estabilizar la movilidad del paciente, evitando un deterioro más rápido", añade la fisioterapeuta.

Un enfoque personalizado y continuo

Cada paciente que acude a la Unidad de Neurorrehabilitación Robótica es valorado de forma individualizada para diseñar un tratamiento adaptado a sus necesidades. "Es fundamental conocer en qué fase de la enfermedad se encuentra cada persona, cuál es su entorno y qué objetivos realistas podemos establecer juntos", apunta García. El seguimiento es continuo y ajustado a la evolución de cada caso: "Si el paciente cambia, su terapia también lo hace. El éxito de la neurorrehabilitación robótica en enfermedades neurodegenerativas es lograr que el paciente se mantenga estable y conserve su calidad de vida el mayor tiempo posible".

El doctor Durán subraya que la neurorrehabilitación robótica no solo es útil en el Parkinson, sino también en otras enfermedades neurológicas como el ictus o la esclerosis múltiple. "El uso de tecnología en rehabilitación permite estandarizar los tratamientos, asegurando que cada sesión sea precisa y eficaz. Es un apoyo clave para los profesionales y una oportunidad para los pacientes de mejorar su calidad de vida", concluye el neurólogo.

Con iniciativas como esta, el Hospital Quirónsalud Bizkaia reafirma su compromiso con la innovación y la mejora de la calidad de vida de los pacientes neurológicos, ofreciendo soluciones basadas en la combinación de tecnología y atención personalizada.

