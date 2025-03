NeoJuridicos, la firma emergente que facilita empezar una vida sin deudas

En un contexto económico donde muchas personas se ven atrapadas en situaciones de endeudamiento prolongado, la Ley de Segunda Oportunidad se ha convertido en una vía legal cada vez más demandada para quienes buscan liberarse de sus cargas financieras y retomar su estabilidad.

En este escenario, NeoJurídicos se presenta como una empresa emergente que ayuda a cientos de personas a empezar una vida sin deudas, ofreciendo asesoramiento especializado y un acompañamiento integral durante todo el proceso. Gracias a su experiencia y conocimiento, este bufete ha logrado exonerar más de 850.000 € de sus clientes posicionándose como un aliado clave para quienes desean salir de registros como ASNEF y recuperar su tranquilidad económica.

¿Cómo definirían desde NeoJurídicos el papel de la Ley de Segunda Oportunidad en la actualidad?

Desempeña un papel fundamental en la sociedad actual. Dado la nula educación financiera que se imparte en los colegios e institutos un gran porcentaje de la población sufre sobreendeudamiento y sin este mecanismo legal estarían condenados prácticamente de por vida. También en España operan muchas empresas que se aprovechan de la necesidad y ofrecen préstamos rápidos con intereses abusivos, tarjetas revolving, etc. Son una auténtica trampa, yo he llegado a ver contratos de algunas empresas de micropréstamos con un interés de un 6000%

¿Qué perfil de personas acude con mayor frecuencia a vuestro despacho para acogerse a esta ley?

Tenemos todo tipo de perfiles, personas con deudas y sueldos pequeños y personas con deudas y sueldos más abultados, está claro que todos podemos tener una mala racha.

¿Cuál es el proceso que sigue una persona desde que contacta con vosotros hasta que logra cancelar sus deudas?

El cliente no tiene que hacer prácticamente nada, nos encargamos de todo lo que nos podemos encargar, le hacemos el estudio de viabilidad y si está ok recopilamos toda la documentación, preparamos las solicitudes y las presentamos en el juzgado competente. Aproximadamente en 4 meses le notificamos al cliente la sentencia de exoneración y le tramitamos la retirada de los ficheros de morosidad, a partir de ese momento están libres de deudas y pueden acceder de nuevo a financiación

¿Qué diferencia a NeoJuridicos de otros bufetes que también gestionan procedimientos relacionados con la Ley de Segunda Oportunidad?

No sé cómo trabajan todos los bufetes, pero por lo que me cuentan algunos de nuestros clientes nos diferencia que solo aceptamos al cliente si la viabilidad es del 100%.

¿Qué importancia tiene salir de listas como ASNEF para quienes buscan empezar de nuevo financieramente?

El tema de las listas de morosos como ASNEF, CIRBE o Experian es un verdadero quebradero de cabeza para nuestros clientes. Si aparecen en alguna de estas listas no pueden ni poner la luz a su nombre, ni que digamos pedir un préstamo, realmente es un problema para llevar una vida normal, es uno de los servicios que más nos gusta dar porque los clientes nos lo agradecen mucho, realmente les cambia la vida.

¿Qué tipo de deudas pueden incluirse dentro del procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad?

Casi todo tipo de deudas, cualquier deuda de banco, financieras, hacienda y seguridad social, telefonía, luz y gas, hasta las multas se pueden exonerar si se cumplen los requisitos.

En vuestra experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas endeudadas antes de iniciar este proceso?

Es una mezcla entre falta de educación financiera y necesidad, muchas veces se ven abocados a pedir préstamos para pagar otros préstamos y muchas veces préstamos con intereses abusivos lo cual se termina convirtiendo en una bola de nieve insostenible en poco tiempo.

¿Qué garantías ofrece la legislación actual para asegurar que quienes se acogen a esta ley logren una cancelación efectiva de sus deudas?

La legislación ofrece una garantía total siempre y cuando se cumplan los requisitos que exige la propia ley.

Más allá del asesoramiento jurídico, ¿qué valor añadido ofrecéis a quienes confían en NeoJurídicos para empezar una nueva etapa económica?

Ofrecemos un servicio 100% online en el que el cliente no tiene que hacer prácticamente nada, esto facilita mucho la vida de los clientes, además en el servicio está incluida la retirada de los ficheros de morosos.

El equipo de NeoJurídicos continúa trabajando para ofrecer soluciones eficaces a todas aquellas personas que buscan acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad como vía para dejar atrás las deudas y salir de registros como ASNEF. A través de un servicio jurídico cercano y especializado, este bufete reafirma su compromiso con quienes desean recuperar su estabilidad y comenzar una nueva etapa libre de cargas económicas.