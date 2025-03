Empresa Arauco y sus brigadas nocturnas: innovación en la lucha contra incendios forestales

En Chile, los incendios forestales representan un reto constante para la protección del medio ambiente y la seguridad de las comunidades. Según la CONAF, se registran aproximadamente 8.000 incendios al año, afectando amplias áreas de vegetación y poniendo en riesgo la biodiversidad. Ante esta problemática, la empresa Arauco ha asumido un papel destacado al desarrollar estrategias efectivas para combatir el fuego visible y el subterráneo, un tipo de incendio que se propaga bajo la superficie a través de las raíces de la vegetación, con el potencial de reactivarse inesperadamente.

La empresa Arauco y los desafíos del fuego subterráneo

El fuego subterráneo es un fenómeno complejo y difícil de detectar, ya que se extiende bajo tierra a través de la red de raíces de los árboles. Este tipo de incendio es particularmente peligroso porque puede atravesar líneas de control sin generar alertas visibles. Además, su capacidad de reactivación en condiciones ambientales adversas lo convierte en un desafío para las brigadas de emergencia. En este contexto, las brigadas nocturnasde la empresa Arauco desempeñan un rol crucial al identificar y neutralizar estos focos ocultos antes de que se conviertan en incendios de gran magnitud.

Capacitación especializada para una intervención eficaz

La empresa Arauco ha invertido significativamente en la capacitación y formación de sus brigadistas, asegurando que sigan los más altos estándares de seguridad y eficiencia. La extinción de incendios forestales requiere una combinación de métodos tradicionales y tecnología avanzada. Los brigadistas utilizan herramientas manuales, como palas, para remover la tierra y exponer las brasas ocultas. En algunos casos, se emplean equipos especializados que permiten inyectar agua a grandes profundidades, garantizando una extinción efectiva. La coordinación y precisión en cada intervención son esenciales para evitar que restos de fuego se reactiven posteriormente.

Tecnología de vanguardia al servicio de la prevención

Para combatir el fuego subterráneo, la empresa Arauco ha integrado tecnología de vanguardia en sus operaciones. La empresa utiliza sensores térmicos y drones equipados con cámaras de imagen termal para obtener una visión detallada de las áreas afectadas. Esta tecnología permite a los equipos de intervención detectar puntos críticos que no son visibles a simple vista, facilitando la distribución eficiente de recursos y la coordinación en terreno. La combinación de métodos tradicionales y soluciones tecnológicas innovadoras ha demostrado ser altamente efectiva para enfrentar la complejidad de los incendios forestales.

Procedimiento de liquidación del fuego subterráneo

El proceso de liquidación del fuego subterráneo es laborioso y requiere una estrecha coordinación entre brigadistas. Durante las operaciones, se realizan excavaciones precisas para exponer las brasas ocultas y evaluar el daño causado por el incendio. Este enfoque permite aplicar medidas correctivas de manera inmediata, evitando que el fuego se reactive en el futuro. La conectividad entre las raíces de los árboles complica la contención, ya que el fuego puede desplazarse de manera imperceptible a través de esta red subterránea.

Fredy Rojas, Encargado de Protección Contra Incendios de Arauco, enfatiza la necesidad de una intervención rápida y especializada para evitar que los focos latentes se conviertan en incendios de gran magnitud. Por otro lado, Julio Alarcón, Coordinador de Brigada Terrestre de Arauco, subraya la importancia de mantener cortafuegos y aplicar medidas preventivas para limitar el alcance de posibles reactivaciones.

Monitoreo y evaluación post-incendio

Una vez controlado el incendio, Arauco lleva a cabo un monitoreo exhaustivo para asegurar que no queden focos ocultos de fuego. Este seguimiento continuo es fundamental para evitar reactivaciones provocadas por condiciones climáticas adversas, como altas temperaturas o vientos fuertes. La rigurosidad en este proceso garantiza que las áreas afectadas permanezcan bajo control, minimizando el riesgo de incendios futuros.

Compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente

Las estrategias de prevención implementadas por Arauco no solo protegen infraestructuras críticas y comunidades cercanas a áreas forestales, sino que también contribuyen a la conservación de la biodiversidad. La empresa ha demostrado que la prevención y el control del fuego subterráneo son esenciales para preservar los ecosistemas y evitar daños significativos en el medio ambiente.

Las brigadas nocturnas, respaldadas por una constante inversión en tecnología y formación, trabajan con dedicación para proteger los bosques y garantizar la seguridad de las comunidades. Esta labor no solo enfrenta desafíos operativos, sino que también representa un compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de las futuras generaciones.