Franquicias Hoy presenta 'Los 50 directivos que están transformando el sector de la franquicia'

El portal de franquicias ha dado voz a las marcas más transformadoras del sector para conocer las tendencias actuales y futuras del mercado Franquicias Hoy ha dado a conocer las claves de la transformación del sector franquicia a través de su especial Los 50 directivos que están transformando el mundo de la franquicia. En un mercado en constante evolución, donde surgen nuevas tendencias y necesidades continuamente, las franquicias han conseguido no solo adaptarse y progresar, sino también ser agentes de cambio.

En este especial, el equipo de Franquicias Hoy ha realizado una rigurosa selección de los fundadores, directores generales y directores de expansión que se encuentran detrás de las marcas que están liderando la transformación de la franquicia. A través del contacto personalizado con cada participante, el portal de franquicias ha recopilado información sobre las tendencias actuales que están marcando el desarrollo y la expansión de las franquicias. Entre ellas, la mayoría han coincidido en que la digitalización, la evolución hacia modelos de negocio más flexibles, la oferta de experiencias diferentes, el uso de la inteligencia artificial o la sostenibilidad son y serán claves.

Las personas que aparecen en el especial han sido escogidas no solo por su función transformadora, sino también por su capacidad de enfrentarse a los principales retos de las franquicias como son lograr que los franquiciados se sientan respaldados por la marca; equilibrar la compra física y online a través de estrategias omnicanal; adaptarse a un franquiciado y consumidor final cada vez más exigentes y realizar una expansión inteligente, en la que el crecimiento no haga perder la esencia de la marca ni su rentabilidad.

Entre las franquicias seleccionadas, se encuentran modelos de negocios pertenecientes tanto a los sectores empresariales más demandados como son el de restauración y hostelería, alimentación y supermercados, servicios asistenciales o estética y belleza, hasta los más conocidos como el sector de gimnasios y fitness, educación y formación, inmobiliarias y tecnología, o especializados como el sector de productos de CBD o de tratamientos holísticos.

Para facilitar la conexión entre los franquiciados y las marcas que lideran la transformación, la publicación cuenta con un apartado titulado "Más información", en el que aquellos interesados en contactar con las marcas o en abrir una franquicia con ellas, pueden hacerlo. Desde la primera marca del especial hasta la última ofrecen oportunidades de negocio que se pueden ajustar al capital, necesidades personales, valores o forma de trabajar de los diversos perfiles de inversores y emprendedores que existen en el mercado.

Acerca de Franquicias Hoy

Franquicias Hoy es el portal de franquicias de referencia, tanto para todas aquellas empresas que quieran franquiciar su negocio, como para los inversores y emprendedores en franquicia. Desde sus inicios, se han caracterizado por la innovación en diseño, contenidos, tecnología y posicionamiento online y offline, que, día tras día, siguen actualizando.

Con sus más de 20 años de experiencia en franquicia y el cuidado de cada detalle, Franquicias Hoy ayuda a los franquiciadores a cumplir sus objetivos de crecimiento y expansión y a los franquiciados a conectar con aquellas enseñas más potentes y rentables del mercado.

