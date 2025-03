Nueva herramienta gratuita para calcular el impacto de sacar el seguro de vida del banco

SegurChollo ha desarrollado una herramienta gratuita para calcular cómo afectaría a la hipoteca la decisión de sacar el seguro de vida del banco y contratarlo fuera Esta calculadora proporciona claridad y ayuda a tomar decisiones informadas sobre este importante aspecto financiero.

¿Qué sucede con la hipoteca al sacar el seguro de vida del banco?

En la mayoría de los casos, la hipoteca no experimenta cambios al realizar esta acción. Solo en determinadas situaciones, cuando el banco ha ofrecido una pequeña bonificación en el tipo de interés por tener contratados ciertos seguros, puede haber un ligero incremento en la cuota mensual. Sin embargo, estas subidas suelen ser insignificantes en comparación con el ahorro que supone contratar el seguro fuera.

Es importante destacar que los seguros de vida contratados fuera del banco ofrecen exactamente las mismas garantías que en el banco: cobertura en caso de fallecimiento por cualquier causa e invalidez absoluta y permanente.

¿Bonificación o penalización?

Los bancos suelen ofrecer una reducción de algunas décimas en el tipo de interés de la hipoteca si se contratan productos adicionales, como seguros de vida. En algunos casos, incluso llegan a aplicar estas "bonificaciones" si se contrata una alarma para el hogar, obligando además a firmar contratos por varios años, generalmente tres.

Aunque los bancos lo llaman bonificación, en SegurChollo lo consideran una penalización, ya que los precios de estos productos adicionales suelen estar inflados de tal forma que, al final, se termina pagando más que el supuesto ahorro en la hipoteca. Por eso, es fundamental evitar aceptar cualquier tipo de "bonificación" que implique la contratación de productos adicionales ofrecidos por el banco.

Algunas afirmaciones frecuentes de los bancos

En ocasiones, las entidades bancarias afirman que la hipoteca aumentará al sacar el seguro de vida. Esto solo puede ocurrir si está estipulado en las escrituras de la hipoteca. Por esta razón, revisar este documento es fundamental antes de tomar cualquier decisión.

También es posible sacar el seguro de vida fuera del banco, incluso si este exige que esté vinculado. En este caso, el primer beneficiario del seguro de vida sería la entidad bancaria, que recibiría el dinero en caso de fallecimiento para cancelar la hipoteca. SegurChollo no recomienda esta vinculación, ya que limita la libertad de los herederos. Si el seguro no está vinculado, los beneficiarios pueden decidir qué hacer con el dinero: utilizarlo para seguir pagando la hipoteca, destinarlo a otros fines o cancelarla.

El seguro de vida siempre es más caro en el banco, según estudios independientes:

El seguro de vida contratado en el banco puede costar hasta un 80% más que fuera.

En casos detectados por SegurChollo, algunos seguros eran incluso 4 veces más caros en bancos. ¿Cómo funciona la calculadora de bonificación de la hipoteca?

Para utilizar la herramienta, se requiere la siguiente información, que suele aparecer en las escrituras de la hipoteca:

Fecha de inicio de la hipoteca.

Plazo del préstamo.

Dinero solicitado.

Tipos de interés.

Penalización aplicada por el banco al cancelar el seguro de vida. Con estos datos, la calculadora de bonificación al quitar el seguro de vida del banco de SegurChollo determina cuánto podría aumentar la cuota mensual de la hipoteca al realizar el cambio.

Casos reales de ahorro:

Pareja joven con hipoteca en el banco:

Precio del seguro de vida en el banco: 211,80 € y 162,96 € anuales.

Nuevo seguro de vida: 55 € anuales cada uno.

Ahorro anual total: 264 € .

. Incremento en la hipoteca: 3 € al mes (36 € al año). El ahorro final asciende a 264 € anuales, incluso con el ligero aumento de la hipoteca.

Alberto, mayor de 50 años

Seguro de vida en el banco: 850 € anuales.

Nuevo seguro de vida: 403 € anuales.

Aumento de la cuota de la hipoteca 2€ al mes, 24€ al año

Ahorro: 423 € anuales. Los mayores ahorros se producen en personas por encima de los 50 años

Pareja de 50 y 53 años

Pagaban 1.100 € al año entre los dos por el seguro de vida

La hipoteca les subió 10€ al mes, 120€ al año

El precio del nuevo seguro 482€

Ahorro: 498€ al año Esta nueva herramienta gratuita de SegurChollo permite calcular al detalle el impacto financiero de sacar el seguro de vida del banco. Incluso en los pocos casos donde la hipoteca experimenta un ligero aumento, el ahorro final suele ser considerable. Acceder aquí a la herramienta gratuita.