'New Classics', la colección de Orac que redefine la tradición en diseño interior

La evolución del diseño de interiores combina tradición e innovación para crear espacios con identidad y sofisticación. En ese sentido, Orac es una empresa referente en diseño de interiores e innovación en decoración que presenta su última colección "New Classics", una propuesta que combina la elegancia atemporal con nuevas dimensiones y formatos en molduras decorativas y revestimientos 3D.

Esta colección amplía las posibilidades creativas para arquitectos, diseñadores de interiores y amantes del diseño, permitiendo transformar espacios con soluciones versátiles y sofisticadas.

Evolución de los clásicos con un enfoque innovador Con una clara apuesta por la evolución de sus líneas más icónicas, Orac introduce novedades clave como la expansión de su gama de paneles decorativos 3D Wall Covering, que ahora cuentan con una versión rígida para mayor definición y sofisticación en cada espacio.

BURLINGTON: La evolución de un clásico Entre las incorporaciones destacadas se encuentran P4000 y P4010, versiones en panel mould de los reconocidos modelos D400 y D401, que ahora se producen de manera más eficiente sin perder su esencia artesanal.

Nuevas proporciones para un mayor impacto en el diseño de interiores El clásico C323 se expande con el lanzamiento del C328, una versión 1,5 veces más grande, ideal para aquellos que buscan añadir carácter y presencia a sus proyectos.

El retorno del panel clásico con W124 Burlington Diseñado por Orio Tonini, el nuevo panel clásico W124 Burlington ofrece una reinterpretación sofisticada del estilo clásico, con medidas de 80x50 cm y la posibilidad de combinarlo con molduras como P6020, P4000 o P4010, permitiendo lograr composiciones únicas y personalizadas.

Detalles que completan el diseño y la sofisticación La colección también suma elementos complementarios como C211, C422 y C305, molduras decorativas diseñadas para integrarse a la perfección con las nuevas incorporaciones, asegurando un acabado impecable en cualquier espacio.

Un nuevo enfoque: New Classics Guidebook Para inspirar y guiar a los profesionales del interiorismo, Orac lanza la New Classics Guidebook, una publicación que explora las múltiples aplicaciones y combinaciones de la colección, fomentando la creatividad en el diseño de interiores y proporcionando claves para transformar cualquier ambiente con soluciones decorativas innovadoras.

Con esta nueva propuesta, Orac reafirma su compromiso con la innovación en decoración, ofreciendo revestimientos decorativos de alta calidad que transforman los espacios con carácter y sofisticación.

