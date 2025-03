Marzo con las propuestas de Loona Contemporary

En marzo el proyecto Loona Contemporary tendrá el honor de proponer una obra conceptual de un artista de fama internacional, uno de los mayores representantes del arte conceptual: Norbert Francis Attard. El artista maltés vendrá a Madrid para hacer su tercera instalación de la serie “Coexistence”, las primeras dos se hicieron en Seúl (2023) y en Berlín (2024). En Madrid se inaugurarà esta instalación con un evento abierto a la crítica y al público, en Captaloona Art (Andrés Mellado 55) el 10 de marzo a las 19.00 h.

“Coexistence” nace de un tejido de filosofía, política y lenguaje visual, explora la interconexión de historia, memoria y vida, y la serie se resume en una cita de Bertrand Russell: “Es coexistencia o no existencia”.

La obra se realiza con materiales elásticos de diferentes colores para crear conexiones directas entre el entorno físico y el marco conceptual que la representa. En la intersección, las bandas se entrelazan, siendo una metáfora visual de la necesidad de comunicación y entendimiento entre lados opuestos. Los temas de la coexistencia y el equilibrio en la instalación que podrá verse en Captaloona Art, incorporan el símbolo del triángulo (∆), una forma geométrica que expresa el concepto de perfección: pasado – presente – futuro, mente – cuerpo – espíritu y nacimiento – vida – muerte. Al mismo tiempo, Delta es el símbolo del incremento, es algo más, y esto nos introduce al tema de Transiciones, que inaugura una serie de eventos que durante el año nos llevarán a desenredar la vida del sub-consciente.

Y precisamente esto es lo que sigue en el calendario de actividades del proyecto Loona Contemporary para 2025, un trabajo de equipo al que se unieron artistas de diferentes nacionalidades y dos galerías italianas: Artheka 32 de Roma y Accorsi Arte de Turín.

Desenredar la vida del subconsciente (el título en inglés: “Unravel the inconscious life”, cita de un texto de Peter Hamill) es lo que hace, a veces sin saberlo, cualquier artista. No siempre, porque a veces trata de complacer al público, pero el artista sabe que no es este su camino: los grandes artistas obedecieron a una voz interior, y es a ella que se debe ser fiel.

Para recordarlo, en este proyecto se proponen tres etapas:

TRANSICIONES (marzo) – cuando pasas de algo consolidado a algo nuevo desobedeces a una norma y exploras un espacio creativo inédito, pero, quien te dice como explorar y como desobedecer.

GARABATOS (junio) – cuando están hablando por teléfono o estudiando algún documento, si se tiene un bolígrafo en mano, seguramente se hacen garabatos. La parte racional está enteramente ocupada en algo. ¿Entonces, quien guía la mano sobre el papel?

ÁNGELES (septiembre) – los ángeles no son seres con alas, altos y rubios, sino las voces interiores que guían en el camino, y son las mismas que te guiaron en la desobediencia, en la exploración y en el garabato. Pues habrá que representarlas.

Tres etapas de un camino que durará un año. Comenzano con Transiciones, una exposición de obras que de alguna manera las representan, y una revista que saldrá en tres números y que en el espacio de arte Captaloona se presentará el día de la inauguración, el 17 de marzo a las 19,00 h, en Calle de Andrés Mellado 55, Madrid

Más información en loonacontemporary.com y captaloona.com