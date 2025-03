Alex Rabassa nos sumerge en las emociones humanas con su nueva novela ´Lluvia´.

La obra, publicada por Editorial Círculo Rojo, se adentra en la complejidad de los sentimientos, las relaciones y la introspección.

CÍRCULO ROJO.- En un mundo cada vez más marcado por la superficialidad y el miedo a los sentimientos, “Lluvia”, la nueva novela de Alex Rabassa, nos invita a un viaje a lo más profundo del ser humano. Publicada por Editorial Círculo Rojo, la obra explora los vínculos y las emociones desde una perspectiva cruda y sincera, planteando preguntas sobre la autenticidad y el valor de nuestras experiencias.

Rabassa, quien desde pequeño ha encontrado en la escritura su refugio, nos confiesa que este libro ha sido un largo proceso de introspección: “Lluvia” tiene muchas capas y se puede leer de distintas maneras. Habla de lo que sentimos, de cómo nos relacionamos y de cómo muchas veces nos alejamos de nosotros mismos por miedo a afrontar nuestra propia verdad”.

La novela, que se desarrolla a través de personajes complejos y situaciones que bien podrían pertenecer a la vida cotidiana de cualquiera, es un reflejo de nuestra sociedad y de cómo el ser humano enfrenta sus contradicciones. Lluvia no solo es una historia, es una invitación a mirar hacia dentro, a cuestionar nuestras certezas y a dejarnos llevar por la narrativa envolvente de Rabassa.

Dirigida a un público amplio, la novela desafía la tendencia actual de desconexión cultural: “Cada vez hay menos gente que lee, que va al teatro o que asiste a conciertos. No creo que sea una cuestión económica, sino de interés. “Lluvia” busca despertar algo en el lector, generar una conversación interna”, sostiene su auto

SINOPSIS

“Lluvia” explora el amor y las relaciones humanas en un viaje que combina realismo y surrealismo para revelar la complejidad de nuestras conexiones profundas. La obra se desarrolla en un estilo narrativo ligero y dinámico, de ritmo fácil, transportándonos a diferentes momentos y lugares, añadiendo capas de profundidad a la trama principal. Alejandro Rabassa aprovecha este dinamismo para reflexionar sobre sentimientos y emociones, invitándonos a contemplar el significado de la vida. Su habilidad para tratar las relaciones humanas con un estilo humano y sensible se reflejan en esta obra.

Lluvia explora el estado del amor y los vínculos humanos investigando cómo han evolucionado las prioridades, los sentimientos, las relaciones sociales y la forma en que interactuamos unos con otros.

En una época de creciente alienación, individualismo y soledad, ¿cómo podemos recuperar nuestra esencia? Rabassa examina las patologías y problemas que afectan al ser humano e intenta imaginar una salida a nuestra actual alienación, esterilidad emocional y soledad.

AUTOR

Alejandro Rabassa nació en Madrid el 26 de septiembre de 1985. No se considera realmente un autor, sino más bien un apasionado de diferentes artes, como la música, la escritura y la fotografía. Excursionista empedernido, viajero y amante de la naturaleza, su pasión por las letras le llevó a llenar páginas con sus propias historias desde muy pequeño, descubriendo en la escritura una forma de comprender el mundo y su propio ser.

Alejandro ve el arte como un respiro, un lenguaje, una expresión de su amor por la vida, por la naturaleza, por los demás. Sus palabras nos acarician y nos abrazan, sumergiéndonos en su arte y activando nuestra esencia de contemplación por los pequeños detalles de la vida.

Un día, después de miles de relatos y sin preguntarse nunca si su trabajo merecía ser publicado, decidió empezar su primera novela Lluvia.

A través de su narrativa, Alejandro reflexiona sobre las complejidades emocionales del ser humano, invitando a sus lectores a un viaje interior, un viaje al corazón de las emociones más puras, más sencillas.

