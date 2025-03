BalVert 25 se consolida como una de las ferias-congreso más importantes de geosentéticos en habla hispana

El auge de la sostenibilidad en la construcción y el medioambiente ha llevado a un creciente interés en el uso de materiales innovadores como los geosintéticos. Estas soluciones ofrecen alternativas eficaces y respetuosas con el entorno para la impermeabilización de infraestructuras críticas, como balsas de agua y vertederos. Este año con la incorporación de sótanos y cubiertas en edificación.

En este contexto, BalVert organiza su segundo Congreso Internacional sobre impermeabilización sostenible, un evento que reunirá a expertos, profesionales y empresas líderes para debatir sobre las últimas tendencias y avances en el sector. Esta entrevista busca profundizar en los objetivos del congreso, las soluciones propuestas y el impacto de los geosintéticos en la sostenibilidad de las infraestructuras. El evento se realiza el 14 y 15 de mayo en el palacio de congresos de la cámara de comercio en Agua dulce, Almería.

¿Qué papel desempeñan los materiales geosintéticos en la sostenibilidad de infraestructuras como balsas y vertederos?

Los materiales geosintéticos han sido en los últimos cuarenta años como el hormigón hace un siglo. Unos materiales revolucionarios y versátiles que se han introducido en diferentes campos de la obra civil pero que en materia de impermeabilización han sido cruciales. Sería difícil de imaginar hoy en día el almacenamiento o conducción de agua de riego, balsas mineras, construcción y sellado de vertederos, impermeabilización de sótanos y cubiertas, entre otras muchas aplicaciones sin el uso de materiales geosintéticos.

¿Cuáles son los principales temas que se abordarán en esta edición del congreso?

Las cuatro secciones principales serán las balsas de riego en una agricultura sostenible, este año con una ponencia sobre invernaderos, que se dará el miércoles 14 de mayo, así como ejemplos de fotovoltaica flotante, comunidades energéticas, aguas regeneradas, etc. Esa misma tarde se abordarán temas comunes tanto para balsas y vertederos, como para edificación, como es el control de calidad, la geotecnia, las ingenierías, los colegios profesionales, el control de la erosión de los taludes, etc. La tercera parte que será el jueves por la mañana y tratará de otros tipos de balsas como las mineras de residuos agrícolas y ganaderos y la impermeabilización en sótanos y cubiertas de edificación. Por la tarde haremos una salida de campo demostrativa de un sistema de detección de fugas mediante fibra óptica bajo una cubierta flotante fotovoltaica. Así mismo, el que esté interesado puede hacer una visita a una balsa con fotovoltaica flotante.

¿Qué importancia tiene este congreso para el sector de la impermeabilización en términos de innovación y desarrollo sostenible?

Este es el "gran salón de los geosintéticos", no existe en lengua hispana un punto de encuentro similar. En la edición pasada contó con 200 presenciales y 400 por streaming y con el apoyo de 40 patrocinadores y entidades colaboradoras.

¿Cómo contribuyen los geosintéticos a la reducción del impacto ambiental en proyectos de impermeabilización?

Su contribución es fundamental. Por poner un ejemplo, al colocar una bentonita, que es una "manta" con arcillas expansivas dentro, se evita el transporte de cientos o miles de camiones transportando arcilla para conseguir la impermeabilización. En el caso de los vertederos si se produce una fuga y contamina el acuífero, el impacto puede ser irreversible a escala humana. También se abordarán aplicaciones de fotovoltaica y cubiertas flotantes, porque consideramos que una balsa de riego no debe permitir la evaporación y debe ser autosuficiente energéticamente. En el caso de los vertederos, las granjas o almazaras no solo pueden autoabastecerse sino vender su excedente mediante plantas de biogás y fertilizantes.

¿Qué tipo de público espera BalVert atraer a este congreso, y qué beneficios pueden obtener los asistentes?

Este congreso está enfocado al usuario final que compra este tipo de materiales: comunidades de regantes, gestoras de residuos, propiedades, administraciones involucradas, etc., a ingenierías y arquitecturas, direcciones de obra, colegios profesionales, y a fabricantes, instaladores, control de calidad, constructoras, empresas de renovables, universidades y cualquier interesado en el mundo de los geosintéticos.

¿Qué retos enfrenta la industria actualmente en la adopción de materiales más sostenibles?

Almería es un buen escenario para hablar del reciclado de los plásticos de los invernaderos, de la durabilidad de los geosintéticos que se emplean en las balsas de riego, de la importancia del empleo de cubiertas flotantes fotovoltaicas que evitan la evaporación y son autosuficientes energéticamente y de la nueva tecnología en detección de fugas mediante empleo de fibra óptica para evitar pérdidas de agua dulce o que los residuos líquidos contaminan acuíferos, comunidades energéticas y un largo etcétera.

¿Podría compartir algún ejemplo reciente donde los geosintéticos hayan sido clave para el éxito de un proyecto en balsas o vertederos?.

Recientemente, se ha terminado el vertedero de Pinto, Madrid, el mayor vertedero de España y Fertiberia está realizando un embalse de recepción de materiales contaminados, el mayor de Europa. Ambos casos serán objeto de ponencia por intervinientes en las obras.

¿Qué tendencias en tecnología y sostenibilidad espera destacar en las próximas ediciones de este evento?

Los fabricantes de láminas mostrarán las últimas tecnologías y sus posibles ventajas en las obras, vendrán fabricantes de maquinaria de instalación de geosintéticos para explicar los últimos avances, las ingenierías y arquitecturas ofrecerán ejemplos de patologías para prevenirlas,

¿Qué mensaje final les gustaría transmitir a los profesionales interesados en la impermeabilización sostenible?

Nuestro lema es que el agua dulce es un tesoro y los acuíferos deben ser preservados.

Inscripciones tanto presenciales como en remoto y cualquier información en nuestra web y en redes sociales cuyos enlaces encontrarás dentro de la web. Os esperamos.