¿Por qué los cargadores PMAG de Magpul son la elección de los profesionales?

A lo largo de los años, Magpul se ha consolidado como una de las marcas más reconocidas en el ámbito de accesorios tácticos para rifles AR. Entre sus productos estrella se encuentra la serie de cargadores PMAG, desarrollados con un diseño innovador y fabricados con polímeros de alta resistencia.

Entre diferentes generaciones surge la duda, ''¿Cuál es más indicado para mí?''

Hay que comenzar recordando que según la normativa vigente y tras una modificación del Reglamento de Armas (Real Decreto 726/2020) la capacidad máxima de cargadores para armas largas semiautomáticas de percusión central es de 10 cartuchos.

Esto quiere decir que los civiles que quieran adquirir cargadores para sus armas recreativas, no podrán superar esa capacidad en sus cargadores.

Las Unidades policiales y militares que cuenten con armamento específico, podrán adquirirlo siguiendo los cauces legales (petición oficial).

Evolución y generaciones PMAG (Gen 1): La primera generación se centró en demostrar que un cargador de polímero podía ser tan (o incluso más) duradero que sus contrapartes metálicas. Mostraba un diseño simple, pero ya incorporaba características clave: labios de alimentación reforzados y un cuerpo resistente a los impactos. (Ya no se comercializa).

PMAG (Gen 2 o M2): Con la introducción de la segunda generación, Magpul ajustó tolerancias y rediseñó ciertos elementos de la estructura, añadiendo también ventanas transparentes en algunos modelos (ventana) para llevar el recuento de balas. Se mejoró la geometría del muelle y el seguidor (follower), optimizando la fiabilidad en la alimentación.

PMAG (Gen 3 o M3): La última evolución del PMAG pulió aún más la fórmula. Se incluyeron refuerzos adicionales en los labios de alimentación y se introdujeron nuevas texturas en el exterior para un mejor agarre. Además, los cargadores Gen 3 presentaron una base modificada, compatible con diversas plataformas de armas (más estándar) y con la opción de una placa inferior que facilita el mantenimiento. Esta generación también ofrece variantes de capacidades diferentes (10, 20, 30 y 40 cartuchos). Es el más indicado para armas «tipo AR» como el H&K 416.

Modelos más demandados de los cargadores PMAG Magpul En el mercado civil actual, no cabe duda que el modelo estrella es el modelo PMAG 10/30 GEN 3. Este modelo presenta un formato completo, pero con una capacidad de tan sólo 10 cartuchos. Cumpliendo escrupulosamente con la ley actual, pero manteniendo la forma de un cargador de más cartuchos. Facilitando así el agarre y el cambio de cargador según el estándar de entrenamiento.

Seguido muy de cerca por el modelo de 10 cartuchos de GEN 3. Aquí se puede ver un cargador con el tamaño relativo a su capacidad. Por lo que lo hace más ligero y portable, permitiendo llevar más cargadores en menos espacio.

En el mercado profesional sin duda el cargador más extendido en España es el PMAG 30 AR/M4 GEN 3 y este lo es por su versatilidad, por su resistencia aumentada y por su capacidad de 30 cartuchos estándar.