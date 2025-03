KEVIN ROLDAN presenta 'THE NEW KING': el álbum más esperado por sus fanáticos

'THE NEW KING', el álbum más esperado por sus fans, marca una nueva era en su carrera El artista colombiano KEVIN ROLDAN anuncia con orgullo el lanzamiento de su nuevo álbum, THE NEW KING, una producción que ha sido meticulosamente trabajada durante siete años y que representa una evolución en su visión artística y personal. Con una selección minuciosa de material, este álbum es el reflejo de un periodo de transformación profunda en la vida del artista, quien hoy se renueva con una perspectiva fresca y un compromiso aún mayor con su música y sus seguidores.

"THE NEW KING es más que un álbum, es el inicio de una nueva etapa para mi vida. Me ha inspirado la llegada de mi hijo Kristopher, quien me trajo una nueva luz, una razón para superarme, para luchar con disciplina y constancia, y para seguir en brindándole a mis fans todo lo que esperan de mí y de mi música. Cada logro, cada paso y cada desafío que enfrento, lo hago con la convicción de que Dios, y mi padre, desde el cielo, me guían, me avalan, y me permiten materializar un legado que siempre supe que estaba destinado a compartir con el mundo" – dice KEVIN ROLDAN sobre su nuevo lanzamiento.

Este proyecto representa una renovación artística en la que KEVIN ROLDAN mantiene su esencia, mientras experimenta con nuevos ritmos y géneros, ampliando su propuesta musical sin perder la autenticidad que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

El 6 de marzo será la fecha oficial de lanzamiento de THE NEW KING un hito que vendrá acompañado de una gira internacional que recorrerá importantes escenarios en Países como

Colombia, iniciando el día siguiente al lanzamiento en Bogotá, en una doble función de menores y mayores el 7 de marzo, iniciando una exitosa gira de Arenas, Teatros y Estadios más emblemáticos en los territorios de México, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, Guatemala, España, además de una ambiciosa expansión a Europa Occidental y Oriental, Asia, Oceanía y Estados Unidos.

El sencillo principal del álbum, Soltera 2025, es una canción con un mensaje poderoso de empoderamiento femenino. Con esta propuesta, KEVIN ROLDAN rinde homenaje a las mujeres que dejan atrás el dolor y la dependencia, abrazando su independencia y fortaleza. Un himno para aquellas que, sin darse cuenta, se vuelven aún más atractivas por su determinación y autosuficiencia.

Soltera 2025 estará disponible en todas las plataformas digitales junto con el lanzamiento del álbum THE NEW KING marcando el inicio de una era donde KEVIN ROLDAN reafirma su lugar en la industria musical con una visión renovada y una propuesta innovadora que promete conquistar al mundo.

Para más información y detalles sobre el sencillo y su gira, seguir a KEVIN ROLDAN y en sus redes sociales para estar al tanto de sus próximos lanzamientos y presentaciones.

Instagram

Spotify

Plataformas