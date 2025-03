Más demanda, más puntos de venta; Veggie Maai llega a más clientes

La repostería vegana arrasa en España, y Veggie Maai lidera el cambio En España, el 11,4% la población adulta, es decir, aproximadamente 4,5 millones de personas, se identifican como veggie. Sin embargo, el interés por opciones más saludables y sostenibles ha traspasado barreras, atrayendo también a quienes no son veganos, pero buscan alternativas más conscientes y deliciosas.

La repostería vegana no solo es una opción más saludable que las recetas tradicionales, sino que ha demostrado que el sabor y la textura pueden ser igual de irresistibles, e incluso sorprender a quienes la prueban. Y la prueba está en la creciente demanda: cada vez más consumidores buscan productos veganos de calidad, y supermercados de toda España están ampliando su oferta para satisfacer esta tendencia en alza.

Veggie Maai: la repostería vegana que todo el mundo quiere Veggie Maai es una marca de repostería 100% vegana que elabora productos sin ingredientes de origen animal, manteniendo un sabor extraordinario, con valores de sostenibilidad, ética y salud. Gracias a su compromiso con la calidad, la marca ha logrado un crecimiento imparable, consolidándose como un referente en el sector.

La demanda no deja de crecer. Reciben decenas de mensajes diarios en redes sociales de clientes que nos piden más puntos de venta, y la comunidad de seguidores sigue aumentando. Esto ha impulsado nuestra expansión, llevando nuestros productos a un número cada vez mayor de establecimientos.

Un mercado en crecimiento que no se puede ignorar Lo que hace unos años era una tendencia de nicho, hoy es una realidad en auge. Los postres veganos han dejado de ser una opción exclusiva para veganos y se han convertido en una alternativa innovadora para todo tipo de consumidores. Muchos restaurantes, cafeterías y supermercados ya han dado el paso, incorporando opciones veganas para responder a esta demanda creciente.

Los beneficios son claros:

Más saludables: sin grasas saturadas ni colesterol, con ingredientes naturales y menos procesados.

Más sostenibles: reducir el consumo de productos animales ayuda a disminuir el impacto ambiental.

Igual de deliciosos: la tecnología y la innovación han logrado replicar sabores y texturas tradicionales sin renunciar al placer de un buen postre.

Como explica Daniel Palomo, socio y gerente de Veggie Maai: “Cada vez estamos en más puntos de venta y la demanda sigue creciendo. Tenemos más de 10.000 seguidores en Instagram que nos escriben para pedir nuestros productos en más supermercados.”

Si se busca ampliar la oferta con una marca en plena expansión y con una base de clientes fieles, ahora es el momento de unirse a Veggie Maai.