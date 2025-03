Logra liberarse de una deuda de 43.200 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Gracias a la Ley de Segunda Oportunidad y con el apoyo de Sin Deuda Group, la afectada logró saldar una deuda de 43.200 euros, acumulada por un crédito destinado a la compra de un vehículo. Atrapada por sus cargas económicas, no podía hacer frente a la situación, pero con la ayuda de Sin Deuda Group, pudo reorientar su vida financiera y comenzar de nuevo, dejando atrás años de dificultades económicas.

En 2016, la residente de Gran Canaria solicitó un crédito para adquirir un vehículo, el cual pudo pagar sin problemas al principio. Sin embargo, durante la pandemia, su situación financiera se deterioró al pasar un año y medio en ERTE, lo que redujo significativamente sus ingresos y dificultó cubrir sus gastos diarios. En ese momento, tuvo que recurrir a préstamos adicionales de entidades financieras para cubrir sus necesidades básicas, lo que incrementó aún más su endeudamiento.

A pesar de sus esfuerzos por mejorar su situación, no logró encontrar estabilidad laboral y se vio atrapada en una sucesión de contratos temporales que le impidieron cumplir con sus obligaciones económicas. Al llegar a un punto insostenible, decidió buscar ayuda y contratar los servicios de Sin Deuda Group para encontrar una solución a su problema.

"Animo a todas las personas que se encuentren en una situación similar a que acudan a Sin Deuda Group, porque de verdad que vale la pena", afirmó la afectada.

Desde Sin Deuda Group, se destaca la importancia de informarse adecuadamente antes de recurrir a préstamos rápidos, ya que pueden empeorar una situación financiera ya delicada.

Los requisitos para acogerse a esta ley son fáciles de cumplir: tener más de un acreedor, no contar con antecedentes penales por delitos económicos, ser un deudor de buena fe y no tener sanciones graves o muy graves con la Seguridad Social o Hacienda.

