SPI Tecnologías apuesta por el Modelo EFQM para impulsar la mejora continua y la excelencia empresarial

SPI Tecnologías está implementando el modelo EFQM en su empresa para fomentar la mejora continua, optimizar procesos internos y reforzar la relación con empleados y clientes SPI Tecnologías, empresa de Monzón (Huesca) con más de 30 años de trayectoria en el sector de las soluciones tecnológicas, ha dado un importante paso hacia la mejora continua y la excelencia organizacional al empezar a implementar el Modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) en su estructura interna.

El Modelo, reconocido a nivel europeo como una referencia para la gestión de la calidad y la mejora de los procesos empresariales, será clave para optimizar tanto la gestión interna como la relación con clientes y empleados.

Objetivo: promover la mejora continua

El principal objetivo de SPI Tecnologías al adoptar este Modelo es promover una cultura de mejora continua dentro de la empresa, así como protocolizar y documentar sus procesos internos.

De hecho, su implementación se alinea con el compromiso de la empresa por ofrecer un servicio de alta calidad y adaptarse a las necesidades cambiantes de su entorno, tanto en el ámbito tecnológico como en el empresarial.

Un enfoque centrado en las personas

El Modelo EFQM destaca por su enfoque hacia las personas, un aspecto que ha resonado profundamente en los valores de SPI Tecnologías. Según Enrique Español, CEO de la empresa, "el Modelo EFQM nos permitirá no solo mejorar nuestros procesos internos, sino también crear un entorno más enriquecedor para nuestros empleados. Sin duda, la mejora continua es la clave para que todos podamos crecer como equipo y, en consecuencia, como empresa".

En la actualidad, SPI Tecnologías se encuentra en la primera fase de implementación del Modelo. Este proceso inicial se centra en la definición de aspectos fundamentales como la visión, misión, valores y organigrama de la empresa. Asimismo, se están estableciendo los grupos de interés clave, tanto los empleados como los clientes, para que la mejora no solo se limite a los procesos internos, sino que también se refleje en la experiencia del cliente.

Encuestas para conocer la voz del cliente

Uno de los pilares de la filosofía EFQM es la orientación al cliente, y SPI Tecnologías ha apostado por realizar encuestas anónimas a sus clientes para conocer su opinión sobre los aspectos que consideran que la empresa debería mejorar.

A través de estas encuestas, la empresa podrá recopilar información valiosa sobre las expectativas y necesidades de los clientes, permitiéndole identificar áreas de mejora en su servicio. Además, serán segmentados según su tiempo de relación con SPI Tecnologías, lo que permitirá personalizar las acciones de mejora según el perfil de cada uno.

Mejoras internas y formación continua

Una de las áreas que se beneficiará de la implementación de este Modelo es la mejora en los procesos internos de la empresa. En este sentido, SPI Tecnologías está trabajando en la sistematización de sus procesos y en la creación de protocolos claros que faciliten la operativa diaria de los equipos. Esto permitirá una mayor eficiencia, así como la integración de mejores prácticas en cada área de trabajo.

Además, SPI Tecnologías llevará a cabo un plan de formación interna basado en los resultados obtenidos de las encuestas a los empleados. En el marco de las reuniones quincenales de seguimiento del proyecto, en las que participan miembros de la empresa de sus distintos departamentos, administración, software y sistemas, se evaluarán las necesidades formativas de los empleados para ofrecerles las herramientas necesarias que favorezcan su desarrollo profesional y personal. Según Diego Peruga, Técnico del Departamento de Sistemas de SPI Tecnologías, "la formación continua es clave para que el equipo se mantenga actualizado y preparado para los desafíos del sector".

Proyecciones a futuro

Con la implementación del modelo EFQM, SPI Tecnologías tiene también como objetivo seguir mejorando sus productos y servicios, así como consolidarse como una de las empresas más destacadas en el sector de las soluciones tecnológicas en Huesca. La compañía confía en que este enfoque sistemático de mejora continua les permitirá no solo optimizar sus procesos internos, sino, además, fortalecer las relaciones con sus clientes, mejorar la experiencia del usuario y, en última instancia, aportar un valor añadido a la comunidad empresarial de la región.