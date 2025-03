Softonic logra sus mejores resultados en una década, impulsada por la diversificación y el crecimiento sostenible

La compañía cierra 2024 con ingresos de 28,4 millones de euros, la cifra más alta desde 2014. El programa estratégico interno, 'Above and Beyond', jugó un papel clave en la mejora de la eficiencia de Softonic, contribuyendo a un aumento del EBITDA de más del 150% Softonic, el mayor distribuidor mundial de software seguro, ha anunciado sus resultados financieros para 2024. La compañía ha cerrado el año con ingresos de 28,4 millones de euros, su mayor cifra desde 2014 y un 16% más que en 2023. La empresa casi ha duplicado su volumen de negocio desde 2020. Estos resultados representan un hito para Softonic, que ha conseguido mantener un crecimiento sólido en un mercado tan consolidado y competitivo como el de la distribución de software.

Asimismo, el EBITDA (Beneficios antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización) de Softonic ha experimentado un aumento superior al 150% en comparación con el año anterior, impulsado por una diversificación de ingresos, mayor productividad del equipo a través de prácticas laborales más inteligentes y un enfoque en la eficiencia operativa.

En palabras de Fiona Garvey, CEO de Softonic, "2024 ha sido un año decisivo para la compañía. No solo se lograron los ingresos más altos en una década, sino que también se ha ampliado la presencia en el sector B2B a través de adquisiciones estratégicas y asociaciones. Gracias a la diversificación de la compañía y la optimización de las operaciones, se ha construido una empresa más resiliente y preparada para el futuro, posicionándonos para seguir liderando la distribución de software con un crecimiento sostenido".

Uno de los factores clave de este crecimiento ha sido su estrategia de diversificación. Mientras fortalecía su posición como líder en el mercado B2C, con un 25% de cuota de mercado, Softonic aceleraba su expansión hacia el sector B2B mediante la adquisición de Appvizer, una plataforma experta en la distribución de B2B SaaS en Europa. Esta adquisición ha permitido a Softonic acceder a un nuevo segmento de clientes, que representa aproximadamente el 10% de los ingresos totales de la compañía en 2024. Esto confirma el impacto positivo de la diversificación y la expansión hacia el mercado B2B, consolidando a la empresa como un actor clave, tanto para consumidores finales como para empresas.

Otro factor determinante en el éxito de Softonic es la fortaleza de su modelo de negocio principal, Softonic.com, que ha generado 22,9 millones de euros en ingresos, con un crecimiento del 11%. Además, las asociaciones con empresas en el sector han aumentado un 4% interanual. Download.com, por su parte, ha duplicado tanto su tráfico como sus ingresos desde que Softonic asumió la gestión de la plataforma, y las otras líneas de negocio de la empresa han contribuido con un 6% a los ingresos.

El programa estratégico interno de Softonic, 'Above and Beyond', lanzado en 2023, ha impulsado los resultados de la compañía. Este programa se enfoca en objetivos a largo plazo, definiendo una estrategia clara, identificando iniciativas clave, fomentando una cultura alineada con los valores de la empresa y construyendo procesos y herramientas eficientes. Además, ha fomentado la creación de equipos de alto rendimiento para nuevos proyectos y mejoras internas.

El futuro de Softonic

De cara al futuro, Softonic tiene como objetivo seguir expandiéndose en el sector de software B2B, con futuras adquisiciones y alianzas estratégicas para acelerar aún más el crecimiento en este sector. Un elemento clave de esta estrategia es integrar contenido dedicado a B2B dentro de Softonic.com y complementar las ofertas establecidas en Appvizer.



Además, la compañía sigue comprometida con fortalecer su negocio principal mediante la optimización de sus operaciones y la mejora de la experiencia del usuario en un mercado altamente competitivo.

La innovación sigue siendo un pilar fundamental en la estrategia de Softonic, que planea explorar nuevas oportunidades en el segmento móvil para diversificar aún más sus fuentes de ingresos y expandir el apoyo a los desarrolladores. Softonic también mantiene su compromiso para ayudar a los desarrolladores a llegar a audiencias más amplias y maximizar su impacto al proporcionar mejores herramientas y visibilidad.

Sobre Softonic

Softonic es una empresa líder en tecnología especializada en el descubrimiento y distribución de software. Opera la plataforma de distribución de software seguro más grande del mundo, Softonic.com, disponible en 18 idiomas, que ofrece más de 1 millón de programas y soluciones para Windows, Android y Mac. Un robusto control de calidad ayuda a más de 100 millones de usuarios mensuales a descubrir y descargar software de forma segura.

La compañía está estableciendo su presencia en software B2B a través de Softonic.com y su nuevo miembro del grupo, Appvizer, una plataforma especializada en la generación de leads B2B SaaS en Europa. Softonic también se asocia con otras compañías de distribución de software para apoyar su crecimiento empresarial. Fundada en Barcelona en 1997, Softonic emplea a más de 110 personas que representan más de 22 nacionalidades.