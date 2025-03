TVCMALL en MWC 2025: Impulsando a los minoristas europeos con soluciones mayoristas todo en uno

Con una oferta que combina tecnología avanzada, cumplimiento normativo y sostenibilidad, TVCMALL reafirma su compromiso con la evolución del comercio minorista El MWC 2025, celebrado del 3 al 6 de marzo en Barcelona, reunió a más de 2.400 expositores y 107.000 asistentes de más de 200 países y regiones, destacando los avances en IA generativa, ciudades inteligentes, IoT 5G, seguridad y tecnologías eSIM. TVCMALL, empresa líder en venta mayorista B2B de electrónica de consumo y accesorios con sede en Shenzhen, presenta en el evento sus soluciones mayoristas, todo en uno impulsadas por IA. Estas soluciones combinan la solidez de los modelos mayoristas tradicionales con la flexibilidad y personalización de las plataformas independientes. TVCMALL se compromete a ofrecer a las pymes europeas servicios personalizados que respondan a las necesidades específicas del mercado.

Soluciones mayoristas todo en uno de TVCMALL: Enfoque y mejora continua

A la vanguardia del sector mayorista B2B, TVCMALL no solo perfecciona su oferta principal, sino que también optimiza sus servicios para responder a las crecientes exigencias del mercado europeo. Este enfoque en innovación y mejora garantiza que su plataforma siga liderando la industria, proporcionando a las empresas la flexibilidad, eficiencia y personalización necesarias para destacar en un entorno altamente competitivo.

Enfoque:

Categorías de productos: TVCMALL sigue centrado en la electrónica de consumo y los accesorios. Productos premium: Selección mejorada de productos y destaque de los artículos más vendidos y en tendencia para ayudar a los clientes a aprovechar la demanda del mercado. Mejoras:

Colaboración reforzada en la cadena de suministro: Se han optimizado la calidad y los precios de los productos para ofrecer un mejor servicio tanto a minoristas como a proveedores. Sistema mejorado de recomendación de productos: La plataforma impulsada por IA ahora ofrece recomendaciones específicas, presentando productos en tendencia para clientes empresariales y sugerencias personalizadas para clientes VIP, garantizando que se mantengan a la vanguardia del mercado. Actualización de soluciones mayoristas: TVCMALL ha optimizado sus servicios mayoristas con un sistema de dropshipping más eficiente e integración de API mejorada. Ahora, las empresas pueden centrarse en las ventas mientras disfrutan de opciones avanzadas de personalización, incluyendo logotipos, colores y embalajes. El abastecimiento se ha perfeccionado para facilitar la adquisición de productos difíciles de encontrar. Además, se han mejorado servicios de valor añadido como etiquetado personalizado, almacenamiento flexible y envío consolidado. Con API integrada y un equipo especializado, TVCMALL garantiza operaciones fluidas y altos estándares de calidad. Por qué Europa elige TVCMALL: cumplimiento, rapidez y sostenibilidad

Confianza y credibilidad

Con 17 años de experiencia en la industria y un volumen anual de ventas de 10 millones de fundas para móviles, TVCMALL se ha consolidado como un socio fiable para los minoristas europeos, desde startups hasta grandes cadenas consolidadas.

Amplia variedad y estilos innovadores

Con más de 1 millón de productos en su catálogo, que abarcan los accesorios tecnológicos más recientes—incluyendo fundas para los recién lanzados iPhone 16 y Samsung Galaxy S25—TVCMALL permite a los minoristas adelantarse a las tendencias del mercado. Además, un impresionante 95% de los artículos no requiere pedido mínimo (MOQ), lo que brinda total flexibilidad a las empresas para adquirir desde una sola unidad hasta 10.000, siempre con precios mayoristas reales.

Cumplimiento de la UE, simplificado

Las normativas de sostenibilidad en Europa son cada vez más estrictas, y medidas como la prohibición de plásticos de un solo uso en 2026 están impulsando a los minoristas a buscar soluciones llave en mano que combinen rentabilidad y cumplimiento. La cartera de productos pre-certificados de TVCMALL ofrece precisamente este equilibrio, destacando su Serie Eco Certificada por la UE, presentada en el MWC 2025:

Fundas ecológicas para Samsung Galaxy S25 / iPhone 16

Materiales transparentes: Fabricadas con resinas de base biológica certificadas por el USDA (≥30 % de contenido biológico) y plásticos reciclados con certificación RCS 2.0 (Recycled Claim Standard), respaldados por informes de trazabilidad a nivel de lote. Validación de mercado: El 68% de los consumidores europeos está dispuesto a pagar entre un 10 % y un 15 % más por accesorios tecnológicos sostenibles (GfK, 2024). Sin embargo, la Serie Eco de TVCMALL solo supone un incremento del 3 %-5% en costos en comparación con alternativas convencionales, permitiendo a los minoristas aumentar sus márgenes sin generar fricción operativa. ¿Por qué el Spotlight de MWC 2025?

Aceleración del 5G y el IoT

A medida que los expositores del MWC amplían los límites con routers potenciados por IA y soluciones IoT industriales de baja latencia, los accesorios optimizados para 5G de TVCMALL —como fundas antiinterferencias y cargadores compatibles con mmWave— garantizan que los minoristas puedan respaldar sin problemas los dispositivos de próxima generación sin enfrentar cuellos de botella en el inventario.

Sostenibilidad en acción

En línea con los compromisos de la GSMA hacia las emisiones netas cero, TVCMALL presentó en el MWC su Eco Series, certificada por la UE, con fundas biodegradables para dispositivos insignia como el Samsung S25 y el iPhone 16. Estos productos ecológicos incorporan bioplásticos certificados por el USDA y materiales reciclados con certificación RCS 2.0, fomentando un futuro más sostenible para la industria tecnológica.

Agilidad impulsada por IA

Aprovechando tecnología de vanguardia en inteligencia artificial, TVCMALL optimiza la selección de productos al integrar miles de cadenas de suministro chinas de alta calidad en una experiencia de compra fluida. Funcionalidades clave como atención al cliente inteligente, traducción automática avanzada y generación de contenido con IA mejoran la eficiencia de la publicación de productos en un 30%. Además, las recomendaciones impulsadas por IA permiten a los minoristas anticiparse a las tendencias al sugerir productos populares para las próximas temporadas.

La solución integral de cadena de suministro B2B de TVCMALL no solo simplifica la adquisición de productos, sino que también resuelve muchos de los desafíos que enfrentan los minoristas. Más que un mayorista tradicional, TVCMALL se posiciona como un socio estratégico para las empresas que buscan aprovechar los avances tecnológicos presentados en el MWC.

En MWC 2025, TVCMALL reafirma su compromiso de ofrecer soluciones mayoristas impulsadas por IA, adaptadas al mercado europeo y con una visión de expansión global. A medida que el panorama del comercio minorista evoluciona, TVCMALL empodera a los emprendedores con millones de productos de alta calidad y servicios mayoristas integrales. Con la meta de convertirse en el líder global en comercio mayorista en línea de electrónica de consumo y accesorios, TVCMALL está dedicado a impulsar el éxito empresarial. Para más información, se puede visitar www.tvcmall.com.