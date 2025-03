La empresa Areté apunta a una alta volatilidad en el sector agroalimentario con precios récord en café, cacao y aceite de coco

El precio del aceite de coco ha sufrido una fuerte subida (+80% interanual) por la caída de exportaciones de Filipinas y tensiones logísticas en el sudeste asiático El mercado agroalimentario global sigue marcado por la volatilidad, con productos que alcanzan precios récord mientras otros experimentan caídas inesperadas. Según el último análisis de Areté - The Agri-Food Intelligence Company, la inflación y los desequilibrios entre oferta y demanda continúan afectando a materias clave.

El café arábica sigue encareciéndose, con un aumento del 80% interanual y un alza del 200% desde 2020, impulsado por una producción a la baja en Brasil y un déficit global de suministro.

El cacao mantiene una alta volatilidad con un incremento del 70% interanual, debido a existencias limitadas y riesgos climáticos.

El aceite de coco se dispara un 80% interanual, afectado por la caída de exportaciones de Filipinas (-10% en enero) y la persistente tensión en el comercio marítimo del sudeste asiático. También el aceite de palma se encarece, alcanzando sus niveles más altos desde 2022, con un aumento del 23% en febrero por la baja producción en Malasia y dificultades logísticas en el Canal de Suez.

En el sector del tomate, Italia ha alcanzado un acuerdo histórico que fija el precio del tomate procesado en 145 €/t, un 25% por encima de la media de los últimos cinco años, aunque las previsiones apuntan a una menor producción en 2025/26.

En Argentina, los precios del maní han caído un 28% desde su pico de 2024, debido a expectativas de una cosecha récord y la eliminación de derechos de exportación.

En la industria láctea, la mantequilla consolida su tendencia a la baja en la UE, con un descenso del 14% desde diciembre por una menor demanda y precios menos competitivos respecto a otras regiones.

Comienza la guerra comercial entre Estados Unidos y China: Estados Unidos ha impuesto nuevos aranceles a China, que ha respondido con contra-aranceles, aunque por ahora sin afectar a la soja, cuyo comercio es clave para la economía agrícola estadounidense.

Estos movimientos reflejan un panorama complejo para la agroindustria mundial, con factores climáticos, económicos y geopolíticos determinando el rumbo de los mercados.

Areté - The Agri-Food Intelligence Company

