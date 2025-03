La revolución financiera para profesionales STEM: llega el Master MEFI

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Instituto BME presentan el Master in Financial Engineering & Innovation (MEFI), un programa pionero diseñado para formar a los futuros líderes del sector financiero. "Si eres un profesional STEM y quieres desarrollar tu carrera en el sector financiero, esta es tu oportunidad" IA, Blockchain y Machine Learning aplicados a Finanzas

Este Master en Finanzas en Madrid no es un máster convencional. Es un programa disruptivo que integra las tecnologías más avanzadas en el sector financiero: Inteligencia Artificial, Blockchain, Machine Learning y Data Analytics. En un mundo donde la digitalización está redefiniendo los mercados, las entidades financieras demandan profesionales con un fuerte perfil cuantitativo y conocimientos aplicados en estas tecnologías emergentes.

Una experiencia inmersiva en el epicentro financiero

Este máster de 16 meses y 90 ECTS está diseñado para ingenieros, matemáticos y físicos que quieran emplearse en un sector financiero altamente demandante de estos perfiles. Impartido en inglés, se desarrolla en dos ubicaciones clave: la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y el Palacio de la Bolsa de Madrid, ofreciendo una experiencia formativa sin precedentes en contacto directo con el sector financiero.

Un plan de estudios orientado al futuro

El programa se estructura en módulos especializados que cubren desde fundamentos financieros hasta innovación y tecnología aplicada. Entre los temas destacados están:

Módulo de sector financiero: desde la Banca de Inversión hasta el Private Equity…

Gestión de riesgos y valoración de activos

Machine Learning y Data Science para Finanzas

Blockchain y Fintech

Modelos cuantitativos y trading algorítmico

Innovación para emprender dentro y fuera de las empresas financieras

Soft skills Conexión directa con la industria

Los estudiantes del MEFI tendrán acceso exclusivo a los sistemas de información financiera de SIX-BME, lo que les permitirá trabajar con herramientas profesionales de análisis de mercados.

Además, contarán con la participación de empresas líderes del sector Fintech, que les ayudarán con proyectos reales de innovación que presentarán ante estas mismas empresas

El programa también incluye prácticas remuneradas de seis meses en entidades financieras de prestigio, facilitando la inserción laboral de sus graduados en áreas como banca de inversión, private equity, venture capital y gestión de activos.

"La oportunidad que estás buscando"

El MEFI nace para responder a la creciente demanda de perfiles cuantitativos con una sólida formación financiera. "Si quieres estar a la vanguardia de la revolución financiera y ser parte del cambio, este es tu momento".

"Inscripciones abiertas. Descubre todos los detalles en https://mastermefi.com y prepárate para liderar el futuro de las finanzas".