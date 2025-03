La escuela afronta el reto de enseñar Inteligencia Artificial vinculada con la ética y la filosofía

Escola Horitzó hace 6 años que imparte la materia de IA desde un enfoque que integra la ética, la filosofía, y otras disciplinas para estimular la reflexión crítica sobre las cuestiones que plantea esta nueva era. ¿Qué retos morales plantea la IA? ¿Cuál es la responsabilidad social en el desarrollo de inteligencia artificial? Cuestiones fundamentales que deben saber los alumnos con el fin de utilizar la tecnología para mejorar la sociedad y no ser manipulados La enseñanza de la Inteligencia Artificial (IA) en la Escola Horitzó no se limita al aprendizaje de tecnologías. Su enfoque integra la ética, la filosofía y otras disciplinas para estimular la reflexión crítica sobre las cuestiones que plantea esta nueva era. Por ejemplo, los alumnos exploran cuestiones profundas como: '¿Qué retos morales plantea la IA? o ¿Cuál es la responsabilidad social en el desarrollo de inteligencia artificial?'

En un contexto donde la tecnología avanza a gran velocidad y la IA ya se presenta como una de las fuerzas más transformadoras del siglo XXI, el profesorado tiene una clara responsabilidad: dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para comprender y dominar esta nueva realidad. No se trata solo de saber cómo funciona la IA, sino también de conocer sus impactos éticos y sociales. Por eso, desde la escuela, ya hace 6 años que imparten esta materia.

La IA: la oportunidad de ser más humanos

"Nos preocupamos por la conciencia ética, para que nuestros alumnos entiendan los sesgos que puede generar la IA y ayudarles a evitar que se utilice para manipular. El reto es formarlos para que sean capaces de crear y utilizar la IA de manera responsable y consciente, con el objetivo de mejorar la sociedad en la que viven", explica Anna Valero, Directora de la Escola Horitzó.

Un modelo educativo personalizado e interdisciplinario

La Escola Horitzó ofrece una nueva mirada a la educación y trata las temáticas desde un enfoque profundamente personalizado, teniendo en cuenta los talentos, intereses y ritmos de aprendizaje de cada alumno. El aprendizaje se desarrolla a través de proyectos reales y relevantes, que integran el arte, la tecnología y el pensamiento computacional. Los alumnos no solo aprenden a programar o a utilizar herramientas como Python y Power Business Intelligence, sino que trabajan de manera activa para comprender la importancia de los datos, las redes neuronales artificiales, el machine learning y la Big Data.

Una de las características que definen su proyecto educativo es la transdisciplinariedad. Es decir, la IA se trata desde múltiples perspectivas: matemáticas, ciencia de datos, ingeniería, emprendimiento, pero también desde la filosofía y la ética. Los alumnos se convierten en agentes activos en su aprendizaje, trazando su propio camino, formulando preguntas, creando y reflexionando sobre las implicaciones de sus acciones.

Clubes de Inteligencia Artificial

Para enseñar la IA no solo como una materia teórica, los alumnos son los creadores de esta nueva realidad a través de los clubes de Inteligencia Artificial, donde los estudiantes trabajan activamente en proyectos reales, desarrollando soluciones innovadoras a partir de sus propias ideas. En este proceso de creación, los alumnos no solo entienden mejor los contenidos, sino que también desarrollan una mentalidad crítica y ética que les permitirá tomar decisiones informadas en el futuro.

Pensamiento computacional: Desarrollar habilidades para la vida

Desde la escuela infantil hasta la ESO, en la Escola Horitzó trabajan el pensamiento computacional como base para la resolución de problemas. No solo están preparados para resolver problemas dentro de un aula, sino que, cuando salgan a la vida adulta, sabrán cómo abordar conflictos personales y profesionales con un enfoque metodológico que les permita descomponer el problema, encontrar patrones y crear soluciones innovadoras. Este tipo de pensamiento es fundamental no solo para la programación, sino para la vida cotidiana.

Sobre la Escuela Horitzó

La Escola Horitzó es un espacio donde los alumnos no solo aprenden a adquirir conocimientos, sino que también desarrollan la capacidad de descubrir su propio camino, con un enfoque personalizado y único que les permite crecer de manera integral. Basada en el aprendizaje por proyectos e inspirada en Maria Montessori y Célestin Freinet, el objetivo de la escuela no es solo transmitir contenidos a los alumnos, sino guiarlos para que sean capaces de adaptarse a los cambios y superar las incertidumbres.

https://www.escola-horitzo.cat/

Ubicación: Passeig de la Bonanova, 7 - Barcelona