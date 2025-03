Campeón mundial de pesas rusas lanza la web Kettlebellscursosonline.es

Kettlebellscursosonline.es, la nueva plataforma de formación para dominar el Kettlebell, para que se pueda mejorar su técnica, resistencia y garantizando su mejora Carlos Broseta, reconocido campeón mundial y nacional de Kettlebell, ha lanzado su nueva plataforma web, Kettlebellscursosonline.es, un espacio donde deportistas de todos los niveles podrán formarse, mejorar su técnica y alcanzar sus objetivos en el mundo del Kettlebell.

Kettlebellscursosonline.es, tiene como objetivo acercar el entrenamiento con pesas rusas a una audiencia más amplia, ofrece recursos educativos, programas de formación online y asesoramiento personalizado, permitiendo a los usuarios mejorar su fuerza, resistencia y técnica.

Carlos Broseta, campeón mundial y de España en pesas rusas, ha querido compartir su pasión y experiencia con todos los entusiastas de este deporte. "Mi filosofía no se trata solo de competir, sino también de compartir. Por eso, he creado la plataforma "Kettlebells Cursos online", donde he enseñado a personas de todos los niveles cómo mejorar su condición física y bienestar a través de este increíble método de entrenamiento".

Los cursos ofrecidos en Kettlebellscursosonline.es abarcan una amplia variedad de temas, que van desde los fundamentos del Kettlebell, hasta entrenamientos avanzados. Además, los alumnos pueden acceder a contenido exclusivo, ejercicios prácticos y recursos adicionales que les permitirán avanzar en su entrenamiento a su propio ritmo. La oferta de cursos incluye:

●​ Introducción al Kettlebell: Para quienes se inician en el mundo de este deporte.

●​ Técnicas avanzadas: Perfeccionamiento de movimientos como el Snatch, Jerk y Long Cycle.

●​ Entrenamientos personalizados: Planes adaptados a las necesidades de cada individuo, asegurando un progreso constante y resultados óptimos según los objetivos personales, ya sea mejorar la fuerza, la resistencia o la técnica, y garantizando una mejora continúa.

La web Kettlebellscursosonline.es también ofrece un espacio para que los usuarios interactúen y compartan su progreso. Con la creciente popularidad de las pesas rusas en el mundo del fitness y el rendimiento deportivo, Kettlebellscursosonline.es se posiciona como un referente en la formación online para quienes desean mejorar su técnica, ganar fuerza y ​resistencia, y, sobre todo, apoyamos a cada persona en su evolución, proporcionando la orientación necesaria para que puedan alcanzar sus metas de forma segura y eficiente.

Como oferta de lanzamiento, la web ofrece a todos los lectores de este artículo un descuento del 30% a la hora de contratar el curso, utilizando el siguiente código KettlesPrensa-07542.

Acerca de Carlos Broseta​

Carlos Broseta es un reconocido campeón mundial y de España en pesas rusas, con años de experiencia y un enfoque apasionado por enseñar y compartir su conocimiento en este deporte, ayudando a atletas de todos los niveles a alcanzar sus objetivos y mejorar su rendimiento físico de manera efectiva y segura.