IXOPAY lanza una solución de referencia de cuentas de pago que profundiza en el conocimiento del cliente

PAR proporciona un identificador único y no sensible que conecta todas las transacciones vinculadas a una cuenta de pago IXOPAY, proveedor líder de orquestación de pagos a nivel empresarial, ha anunciado el lanzamiento de su solución Payment Account Reference (PAR), que permite a los comercios y plataformas de pago vincular datos de transacciones a través de múltiples canales y métodos de pago. Esto proporciona a los equipos de marketing y atención al cliente una visibilidad sin precedentes del comportamiento de compra en todos los métodos de pago, lo que convierte a PAR en una potente herramienta para ofrecer las experiencias de compra personalizadas que esperan los consumidores.

Hasta ahora, conectar las compras de los clientes a través de un número cada vez mayor de métodos de pago ha sido difícil o imposible para muchos comercios. La solución PAR de IXOPAY, basada en el sistema desarrollado por primera vez por EMVCo, restaura esta visibilidad, ayudando a los comercios a construir relaciones más sólidas y ofrecer experiencias más personalizadas, sin comprometer la seguridad.

Al igual que un dependiente reconoce a cada cliente, la solución PAR de IXOPAY vincula las transacciones de la misma cuenta de pago en todos los canales y métodos de pago. Proporciona un identificador único y no sensible que conecta las compras realizadas en tienda, en línea, a través de carteras digitales o con tokens de red. Esto ofrece a los comercios una visión completa de la actividad de compra de un cliente, al tiempo que simplifica la prevención del fraude y reduce la carga que supone el cumplimiento de la normativa, todo ello sin manejar datos sensibles del número de cuenta principal (PAN). Al restablecer esta conexión, PAR aporta la familiaridad de Main Street al comercio electrónico, lo que permite a los comerciantes captar clientes de forma más personal y fluida.

Yasser Abou-Nasr, vicepresidente senior de producto de IXOPAY, afirma: "PAR transforma los datos de pago fragmentados en información práctica, fomentando conexiones más profundas con los clientes". Ofrece a los comerciantes una visión completa de las transacciones en todos los canales, impulsando los programas de fidelización, la detección del fraude y la conciliación, al tiempo que minimiza el alcance de la PCI. A nivel del sector, PAR mejora la transparencia y la interoperabilidad, permitiendo a los adquirentes, PSP y redes integrar los pagos de forma más eficaz, manteniendo la seguridad y el cumplimiento.

Ventajas PAR de IXOPAY

Perspectiva unificada del cliente: establecer una visión de 360 grados del comportamiento del cliente en todas las transacciones sin necesidad de recopilar datos adicionales.

establecer una visión de 360 grados del comportamiento del cliente en todas las transacciones sin necesidad de recopilar datos adicionales. Optimización de fidelización y recompensas: vincular todas las transacciones de la misma cuenta de titular de tarjeta para automatizar programas de recompensas a medida sin necesidad de inscripciones manuales ni tarjetas de fidelización.

vincular todas las transacciones de la misma cuenta de titular de tarjeta para automatizar programas de recompensas a medida sin necesidad de inscripciones manuales ni tarjetas de fidelización. Gestión de fraudes y riesgos: mejorar la detección de fraudes identificando transacciones repetidas del mismo titular de tarjeta, incluso en diferentes formatos de pago.

mejorar la detección de fraudes identificando transacciones repetidas del mismo titular de tarjeta, incluso en diferentes formatos de pago. Reducción del alcance de PCI: sustituir los datos PAN por valores PAR no sensibles, minimizando los costes de cumplimiento y los riesgos de seguridad.

sustituir los datos PAN por valores PAR no sensibles, minimizando los costes de cumplimiento y los riesgos de seguridad. Integración perfecta de tokenización: la tokenización universal de IXOPAY, combinada con PAR, garantiza un procesamiento seguro entre canales y un seguimiento de las transacciones sin manejar datos PAN sensibles. PAR estará disponible inicialmente a través de una integración de Visa en EE.UU. y la U.E. a partir del 31 de marzo de 2025.

Se puede visitar el stand de IXOPAY en MRC Vegas 2025 (10-13 de marzo, Las Vegas) para conocer las soluciones de integración PAR y orquestación de pagos. Además, se podrá asistir a la charla técnica de Brady Harris, director ejecutivo de IXOPAY, en Fintech Meetup (10-13 de marzo, Las Vegas) para obtener información sobre la optimización de los pagos globales.

Sobre IXOPAY

IXOPAY es un proveedor líder de orquestación de pagos de nivel empresarial que ayuda a las empresas a simplificar, proteger y escalar sus sistemas de pago. En 2024, IXOPAY procesó más de 35.000 millones de dólares en transacciones para clientes de más de 30 países. Con una plataforma totalmente integrada, capacidades de tokenización y módulos flexibles de optimización de pagos, IXOPAY permite a las empresas gestionar los pagos de forma eficiente a través de múltiples proveedores. Más información: www.ixopay.com.