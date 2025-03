Revolucionarias y valientes: Audible da voz a las grandes mujeres del pensamiento político contemporáneo

Activistas, filósofas, feministas, pero sobre todo luchadoras: todas las grandes voces femeninas que han revolucionado el pensamiento político, ahora disponible en exclusiva en Audible. Nikki García, la conocida voz española que nos ha guiado a todos a través del GPS de Google Maps, o Ana Fernández, la reconocida actriz con una amplia trayectoria, además de ganadora de un Goya, entre las voces destacadas que darán vida a las mujeres más revolucionarias de todos los tiempos Audible, empresa de Amazon y distribuidora líder de contenido en audio, pone en valor en el Día de la Mujer historias de grandes autoras que han revolucionado el pensamiento político a lo largo de la historia, construyendo los cimientos de la sociedad en la que hoy vivimos. Hannah Arendt, Simone Weil, Nancy Fraser, Judith Butler o Angela Davis, entre las mujeres cuyos análisis sobre el poder, la justicia y la igualdad de género han marcado generaciones. Se podrán descubrir todas ellas y muchas más como las de Virginia Woolf, Rosa Luxemburg o Maria Zambrano en la exclusiva selección de títulos en Audible. Reconocidas actrices como Nikki García, icónica voz del GPS de Google Maps España, o Ana Fernández, actriz con un amplio recorrido y ganadora de un Goya como mejor actriz revelación, pondrán voz a estas historias, entre muchas otras voces.

Rebeca Hernando, directora del título de ‘Judith Butler’ y voz narradora de ‘Nancy Fraser’ asegura: "Trabajar en este proyecto que da voz a algunas de las mujeres más relevantes del pensamiento político contemporáneo, me ha ofrecido la oportunidad de pensar cuántas batallas hemos vencido y cuántas nos quedan todavía por luchar y vencer. Poner en valor las reflexiones, el discurso y el pensamiento crítico de estas pensadoras no solo enriquece a la sociedad actual, sino que abre nuevas conversaciones esenciales para todas y para todos los que intentamos construir en comunidad una sociedad mejor y más justa. Estos títulos nos permiten acercar estas ideas tan esenciales a más personas, amplificando su impacto y relevancia en el mundo actual".

Cinco historias que narran la pasión y la lucha contra las injusticias que incluso terminaban en muerte. Todas ellas vividas y narradas por mujeres que han peleado por crear un mundo nuevo y honesto, donde se valore a cada persona sin importar el sexo, raza o situación socio-económica.

Audible ha creado una selección de títulos, disponibles en exclusiva, a partir del 6 de marzo, para inspirar y trasladar la historia de valientes mujeres en las voces de brillantes actrices como son las de Nikki García, Laura Ramírez, Claudia Coelho, Rebeca Hernando y Ana Fernández, entre muchas más.

Top 5 títulos sobre mujeres que han cambiado la historia

‘Hannah Arendt’ de Rita Corsi y narrado por Nikki García

Hannah es una de las pensadoras más influyentes del siglo XX. Con obras como ‘Los orígenes del totalitarismo’ (1951) o ‘La condición humana’ (1958), entre otras, se consagró como referente de la teoría política contemporánea. En este ensayo, Rita Corsi expone el pensamiento de Hannah Arendt de manera clara y sintética, ofreciendo la panorámica de una teoría política caracterizada por la experiencia de los fascismos europeos, la aparición de los movimientos socialdemócratas y la influencia de pensadores como Heidegger y Jaspers.

‘Simone Weil’ de Michela Nacci y narrado por Laura Ramírez

Simone, escritora y poemista ecléctica e incansable, crítica el estalinismo desde la izquierda, dispuesta a experimentar en primera persona el trabajo en la fábrica e incluso la realidad del frente en la Guerra Civil española, participante activa en la resistencia francesa desde el exilio…hasta su muerte con apenas treinta y cuatro años. En esta obra, Michela Nacci nos guía por las fases cruciales de su vida y de su pensamiento, desgranando las claves del complejo y cambiante ideario social y político de una intelectual sin parangón en la turbulenta primera mitad del siglo XX, y a la que se ha definido desde revolucionaria y feminista hasta paladín antimoderna y mística religiosa.

‘Nancy Fraser’ de Anna Cavaliere y narrado por Rebeca Hernando

Nancy es una de las representantes más destacadas de la llamada ‘teoría crítica’. Su vida y su obra están atravesadas por un ‘hilo rojo’ compuesto de múltiples cuestiones que la han apasionado desde sus primeros años de activismo político, en la década de los sesenta. Pero, de entre todas ellas, destacan las injusticias sociales que asolan la sociedad contemporánea y las contradicciones que produce el sistema capitalista. En este título, Anna Cavaliere desgrana estos temas y las claves de pensamiento que han configurado la trayectoria de la filósofa estadounidense, tan rica que es difícil encontrar una sola etiqueta capaz de definirla: ¿quién es Nancy Fraser? ¿Una marxista heterodoxa? ¿Una feminista? ¿Una ecologista? Una pensadora que ha sido, y es, todo ello a la vez.

‘Angela Davis’ de Raffaella Baritono y narrado por Claudia Coelho

Angela es una activista afroamericana, discípula de Herbert Marcuse y una de las figuras más destacadas del llamado ‘Black Power’. El 4 de junio de 1972, el tribunal de San José, California, declara inocente a Angela, acusada de participación en homicidio, secuestro y conspiración. Terminaba así este famoso proceso judicial que se convirtió en un caso mediático por poner en evidencia todas las discriminaciones de los derechos civiles que sufrían la comunidad afroamericana y las demás minorías étnico-raciales del país. Desde entonces, Davis ha mantenido su compromiso con el activismo político en su reivindicación de los derechos de la mujer y los derechos de los afroamericanos.

‘Judith Batler’ de Maria Giulia Bernardini y narrado por Ana Fernández

Judith es una figura incómoda, a veces incomprendida y otras malinterpretada y aún instrumentalizada como diana de la polémica en el ámbito de campañas ideológicas, empezando por cuanto atañe a las cuestiones de género y la teoría crítica. Transitar los principales caminos de su pensamiento, como propone el presente título, ayuda a desvelar la riqueza y la complejidad del itinerario intelectual de la filósofa estadounidense, intensamente entregada a una labor que tiende a crear condiciones concretas de vida para todas las personas a partir de una concepción ‘radical’ de la igualdad.

Sobre Audible GmbH

Audible, es uno de los mayores creadores y distribuidores de entretenimiento en audio de primera calidad, ofrece a sus clientes una nueva forma de mejorar y enriquecer su día a día. El contenido de Audible.es incluye más de 100.000 audiolibros, podcasts y originales de Audible. Audible cuenta con millones de miembros en todo el mundo, suscritos a uno de los 11 servicios localizados diseñados para las audiencias de Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, España, Reino Unido y Estados Unidos. Los miembros de Audible descargan casi 4.000 millones de horas de contenido al año que escuchan a través de una amplia gama de dispositivos compatibles con el servicio. Audible GmbH es una filial al 100% de Audible Inc. que fue adquirida por Amazon en 2008.