Condonaciones y... ¿regalitos?

Servidor tiene por norma cuando se le ocurre un título desarrollarlo lo mejor posible, valiéndose - ¿cómo hacerlo sino siendo un escribidor que sólo trata de poner su granito de arena? - de artículos publicados en la prensa independiente, sobre todo, digital. Por supuesto, como es fácil comprobar leyéndome, añadiendo algo de su cosecha por la sencilla razón de que uno tiene todo el derecho a opinar sobre lo que le venga en gana de todo lo que considere opinable, como ocurre con lo de las condonaciones en este caso. Quedando claro, antes de nada, que eso de condonar, a los que no nos han perdonado nada nunca, nos incomoda más de lo habitual, aunque, ciertamente, servidor -y muchísimos más, supongo- no ha dudado en utilizar esa palabra mágica que se llama “prescripción” para evadir sus deudas con ciertos bandidos y con esos Entes que sí le perdonan todo a los poderosos mediante las famosas amnistías fiscales (como la última de un ministro del PP que sólo recaudó algo menos de un 3% en lugar del 10% pretendido, lo cual significa que los “señoritos” se partieron el culo de risa… como siempre), pero… así es la vida, “c´est la vie”, que diría un francés. Y así es la política que vivimos, por desgracia para los de siempre, en España y en cualquier parte. Si pregunto lo de “regalitos” es por lo que ocurre con la condonación de la deuda pública de Madrid. Que, según expone Agustín Millán, no tiene deuda pública con el Estado, pero está atrapada en el mercado, de manera que cuando la Sra. Ayuso presume de independencia financiera no es tal, puesto que acumula más de 38.000 millones de euros de deuda con Bancos e Inversores, pagando más intereses que el resto de Comunidades. La Comunidad de Madrid se presenta como un modelo de gestión financiera independiente, ajena al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) creado en 2012 para rescatar a regiones sobreendeudadas. ¡Toma ya!

Y, en buena ley, si de esos 38.000 millones de euros, el Estado le condona ocho o nueve mil millones, no me entra otra cosa en la cabeza que eso supone un “regalito” -mejor un regalazo- que, con el dinero de todos los españoles que pagamos impuestos (los señoritos allí no pagan nada, para colmo), la Comunidad de Madrid es la gran beneficiada, ya que, es dinero contante y sonante lo que se le va a proporcionar asumiendo el Estado dicha cantidad.

¿No será que entre todos los españoles le vamos a pagar al todopoderoso Real Madrid de D. Florentino Pérez (amigo u lo que fuere de la Sra. Ayuso) el fichaje de Kylian Mbapeé y la estratosférica nómina del resto de la plantilla, así como la “remodelación” del Bernabéu y otras “vicisitudes” de los madrileños ricos? Entre Señorías y Sus Señorías, cualquier cosa a nadie puede sorprender hoy día en este maravilloso país que el “cielo” nos ha dado. De ahí el famoso dicho: “De Madrid al cielo”. En fin… si su deuda es ajena al Estado, que alguien nos explique por qué se tiene que hacer cargo de una parte el Estado. A mí no me cabe en razón, lo siento. Igual es la edad; pero, los “regalitos” en Navidad.

La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) advierte: la condonación de deuda sin condiciones es un riesgo fiscal y pide atar la quita de 83.000 millones a garantías que eviten un nuevo endeudamiento excesivo de las CCAA. Que, seguramente, ocurrirá. Y sino al tiempo.

Según la ministra de Hacienda -en una de sus arengas, porque cada día cambia al parecer- las CCAA tendrán más dinero para mejorar -que falta les hace- la educación, la sanidad, la dependencia y demás servicios sociales. Pero, lo harán. Esa es la cuestión. Pienso -y ojalá me equivoque- que no mejorarán los servicios antedichos, que el dinero se lo comerán las nóminas -algunas descomunales- y muy altas la mayoría de ellas de los políticos y “allegados” colocados en todas las administraciones y empresas públicas, muchas de las cuales innecesarias y, como es de dominio público, duplicadas. Al igual que la infinidad de Entes triplicados en todas las Autonomías para dar cobijo al clientelismo sin fondo necesario para poder ganar unas elecciones y seguir mamando de la “teta” de los impuestos de los currantes y de los pensionistas. Y como con lo de éstos ya no les llega, han recurrido a las llamadas “clases medias”, a las que están, claramente, empobreciendo con cada una de sus mil y pico martingalas.

En fin, que lo de la Comunidad de Madrid es algo propio del caciquismo reinante, ¿un regalito?, y lo de las demás no es sino una estrategia “perruna” del PSOE para no acabar como en Alemania o Francia.