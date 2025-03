La LivingAPP de Movistar+ de Hack by Security incorpora contenido exclusivo de HBSCON

La ciberseguridad ha tomado un papel fundamental en la protección de la información digital, convirtiéndose en una prioridad tanto para empresas como para usuarios particulares. En un contexto en el que el número de ataques cibernéticos sigue en aumento, la formación y la concienciación resultan esenciales para prevenir riesgos y fortalecer la seguridad informática.

Dentro de este panorama, Hack by Security ha consolidado su presencia en el ámbito digital con el lanzamiento de iniciativas innovadoras orientadas a la difusión del conocimiento en ciberseguridad. Ahora, con la actualización de su LivingAPP en Movistar+, la compañía amplía su oferta de contenido incorporando las ponencias de HBSCON Kevin Mitnick Edition Powered by MyPublicInbox & 0xWORD, un evento que reunió a expertos en hacking y seguridad informática para abordar los desafíos más recientes del sector.

HBSCON Kevin Mitnick Edition: el evento de referencia en ciberseguridad HBSCON Kevin Mitnick Edition Powered by MyPublicInbox & 0xWORD se ha consolidado como un punto de encuentro para profesionales y apasionados del hacking y la seguridad informática. En su última edición, celebrada el pasado 26 de octubre en La Nave, Madrid, el evento contó con la participación de destacados expertos en la materia, quienes ofrecieron conferencias y talleres sobre tendencias emergentes y nuevas estrategias de defensa ante ataques cibernéticos.

Entre los ponentes de esta edición se encontraron nombres reconocidos en el sector, como Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica; Paula Januszkiewicz, CEO de CQURE; Ángel Núñez, MVP de Microsoft y responsable del departamento de Microsoft de Hack by Security; y Pablo González CDCO del Departamento de Ideas Locas de Telefónica. Durante sus intervenciones, abordaron cuestiones clave como la protección de infraestructuras críticas, el impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad y las amenazas actuales que enfrentan las empresas y los usuarios.

El evento se desarrolló en diferentes espacios dentro de La Nave, incluyendo un auditorio con capacidad para más de 600 asistentes, aulas destinadas a talleres prácticos y una zona diáfana para la realización de actividades complementarias. Además de las ponencias principales, el programa incluyó paneles de discusión y sesiones de networking, consolidando a HBSCON como una de las citas imprescindibles del sector.

Nuevos contenidos en la LivingAPP de Hack by Security en Movistar+ Con el objetivo de acercar la ciberseguridad a un público más amplio, Hack by Security ha actualizado su LivingAPP en Movistar+, incorporando las conferencias de HBSCON Kevin Mitnick Edition y nuevos materiales educativos sobre hacking y seguridad informática. Esta iniciativa permite acceder a contenido especializado desde la plataforma de televisión de Movistar, facilitando la formación en ciberseguridad a través de ponencias, talleres y píldoras de concienciación.

Dentro de la LivingAPP, los usuarios pueden encontrar diferentes secciones enfocadas en el aprendizaje de buenas prácticas en seguridad digital. Entre ellas, destacan bloques temáticos sobre ciberseguridad en redes sociales, protección en el teletrabajo, estafas en internet y nociones de hacking. Además, el apartado de eventos permite visualizar otras charlas y congresos relacionados con el sector, incluyendo encuentros con expertos en pentesting, deep web y python aplicado a la ciberseguridad.

Con esta actualización, Hack by Security amplía su impacto en la divulgación de conocimiento sobre seguridad informática, brindando acceso a información relevante sobre amenazas actuales y estrategias de protección. La incorporación de los contenidos de HBSCON Kevin Mitnick Edition Powered by MyPublicInbox & 0xWORD refuerza el compromiso de la compañía con la formación en ciberseguridad, permitiendo a los usuarios mantenerse actualizados en un campo en constante evolución.