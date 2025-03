Social Energy® refuerza su liderazgo en sostenibilidad corporativa en el III Foro Compliance Ebísum

Social Energy®, empresa líder en soluciones de energía renovable, participó ayer en el III Foro Compliance Ebísum, celebrado en San Telmo Business School, Málaga. El evento, que se ha consolidado como una cita de referencia en el ámbito del compliance y la sostenibilidad, reunió a destacados expertos en gobernanza, sostenibilidad y ciberseguridad, quienes abordaron los principales desafíos y oportunidades en el sector empresarial La asistencia de Social Energy® a este prestigioso foro refleja el firme compromiso de la compañía con las mejores prácticas de cumplimiento normativo y su visión de ser un referente en sostenibilidad corporativa. El evento brindó una valiosa oportunidad para compartir conocimientos, establecer sinergias y conocer las últimas tendencias en compliance, un área fundamental para el buen gobierno corporativo y la responsabilidad social empresarial.

El III Foro Compliance Ebísum, organizado por Ebísum All in one Compliance, se ha convertido en un evento clave para las empresas y los profesionales del sector. La cita, que combinó asistencia presencial y streaming para Latinoamérica, contó con un programa de seis mesas temáticas y la participación de reconocidos expertos, tanto del sector privado como del público. Durante la jornada, se trataron temas críticos como la gobernanza y la gestión de riesgos, la sostenibilidad corporativa, la integridad en el sector público, los canales de denuncia e investigaciones internas, la prevención del blanqueo de capitales en elsector inmobiliario y la ciberseguridad aplicada al compliance.

D. José Manuel Rodríguez Martín, Socio, Director de Operaciones y Vicepresidente del Comité de Compliance y Sostenibilidad de Grupo Social Energy®, intervino en la mesa redonda 'Retos y oportunidades de la sostenibilidad corporativa'. Durante su participación, subrayó la importancia del compliance como herramienta estratégica para las organizaciones comprometidas con la sostenibilidad y explicó el enfoque de Social Energy® hacia la sostenibilidad corporativa como criterio fundamental en su modelo empresarial.

"En Social Energy® creemos firmemente que la sostenibilidad no es solo una meta, sino un camino constante en el que el compliance juega un papel crucial para garantizar la transparencia y la integridad en todas nuestras acciones", afirmó José Manuel.

Por su parte, D. Jorge Manrique de Lara Jiménez, Presidente del Compliance del Grupo Social Energy®, resaltó el compromiso de la empresa con la responsabilidad social y el cumplimiento normativo: "La sostenibilidad y el compliance son pilares estratégicos en Social Energy®. Nuestro objetivo es seguir liderando con el ejemplo, promoviendo un modelo empresarial basado en la ética, el respeto al medio ambiente y el bienestar social".

Social Energy® es una empresa referente en el sector de la energía renovable, comprometida con el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad social. Su modelo de negocio se basa en la innovación y la responsabilidad, ofreciendo soluciones energéticas eficientes que contribuyen a un futuro más verde y justo.

