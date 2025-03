La importancia de la negociación en los procesos de divorcio con la entrada en vigor de la Ley 1/25

Como abogada, creo firmemente que alcanzar un acuerdo es siempre la mejor alternativa en un proceso de divorcio. Para ello, es fundamental tener claras las prioridades y comprender que, en toda negociación, ambas partes deben ceder en algunos aspectos para lograr un objetivo mayor y más beneficioso.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 1/2025, los acuerdos en los procedimientos de divorcio cobran aún más importancia. A partir de ahora, será obligatoria la utilización de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MASC), lo que implica que las parejas deberán negociar previamente antes de presentar una demanda ante el juzgado de familia.

¿Qué son los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MASC)? Los MASC incluyen herramientas como la mediación familiar, la conciliación y la negociación asistida, cuyo objetivo es fomentar el diálogo entre las partes para alcanzar soluciones consensuadas sin necesidad de un proceso judicial.

Mediación familiar: Un mediador imparcial ayuda a las partes a encontrar acuerdos sobre la custodia de los hijos, la pensión de alimentos y la división de bienes.

Conciliación: Un tercero facilita el diálogo entre ambas partes, proponiendo soluciones que pueden ser aceptadas o rechazadas.

Negociación asistida: Los abogados de ambas partes trabajan juntos para lograr un convenio sin intervención judicial.

Beneficios de un divorcio de mutuo acuerdo Debido a la obligatoriedad de la mediación, alcanzar un divorcio de mutuo acuerdo desde el inicio del proceso se convierte en la mejor alternativa para evitar un procedimiento más costoso y prolongado.

Un proceso más rápido y eficiente

Un divorcio de mutuo acuerdo permite resolver la separación en menos tiempo, evitando largos procedimientos judiciales. Esto ayuda a reducir el estrés emocional de ambas partes y facilita la adaptación a la nueva situación familiar.

Reducción de costos en el procedimiento de divorcio

Hasta marzo de 2024, una sesión de mediación matrimonial costaba alrededor de 60 €, pero se espera que este precio se duplique debido a la alta demanda. Además, los honorarios de abogados especializados en divorcios y procuradores seguirán siendo necesarios, lo que hace que evitar los MASC y alcanzar acuerdos internos sea la mejor opción.

Mayor control sobre las decisiones

En un divorcio de mutuo acuerdo, las partes pueden decidir de manera conjunta aspectos cruciales como:

Régimen de visitas y custodia compartida

Pensión de alimentos y compensatoria

Distribución de bienes y patrimonio conyugal

Esto evita que un juez imponga decisiones que podrían no ser las mejores para la familia.

Claves para una negociación exitosa en un divorcio Para lograr un acuerdo beneficioso en el divorcio, es fundamental:

Diferenciar los temas económicos de los temas de custodia.

Mantener los motivos de la ruptura al margen de la negociación.

Evitar mezclar sentimientos y emociones personales en el proceso.

Cuando los cambios en la vida familiar ocurren sin diálogo, generan tensión y angustia, dificultando los acuerdos y aumentando la probabilidad de un divorcio contencioso.

El impacto de la nueva ley en los procedimientos de divorcio A partir de abril de 2025, la intervención de un mediador se convertirá en un paso obligatorio. Por ello, no es recomendable alargar la mediación indefinidamente. En dos o tres sesiones se puede determinar si realmente existe una voluntad negociadora.

Llevar la mediación a los extremos puede causar un daño irreparable en la relación entre las partes y afectar gravemente a los menores involucrados.

¿Cuándo optar por un divorcio contencioso? A pesar de los beneficios de un divorcio amistoso, en algunos casos no es posible alcanzar un acuerdo debido a:

Falta de voluntad de una de las partes.

Negación de la separación o desacuerdo con los términos del divorcio.

Bloqueo intencionado de la negociación.

Cuando esto sucede, tras agotar las opciones de resolución extrajudicial, la única alternativa es interponer una demanda de divorcio contencioso. Sin embargo, incluso en un proceso judicial, sigue existiendo la posibilidad de alcanzar un acuerdo a través de los abogados de familia, quienes pueden negociar los términos del divorcio sin la intervención del juez.

Conclusión

El divorcio de mutuo acuerdo es la mejor opción para evitar conflictos innecesarios y proteger el bienestar de la familia. Con los cambios introducidos por la Ley Orgánica 1/2025, los MASC serán obligatorios, por lo que es fundamental anticiparse a la mediación y buscar acuerdos previos para evitar costes adicionales y procedimientos prolongados.

Como abogada especializada en derecho de familia, mi objetivo es ayudar a las parejas a alcanzar acuerdos justos y equitativos, evitando la judicialización innecesaria del proceso de divorcio y garantizando una transición lo más armoniosa posible para todas las partes involucradas.

En toda separación hay un momento en que aparecen dudas sobre lo que vendrá. Asesorarse ayuda a que todo transcurra con más certezas y menos angustias, ayudando a que la separación sea lo menos traumática o perjudicial posible. Si necesitas asesoramiento u orientación legal no dudes en contactar.

Más información contactando al mail info@marestudiolegal.com