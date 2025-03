FIDE ahora es Partner Oficial de CERTIPROF

FIDE ha establecido una alianza estratégica con CERTIPROF, un reconocido organismo internacional de certificación profesional. Gracias a esta colaboración, los estudiantes podrán acceder a certificaciones internacionales de alta calidad, lo que elevará su perfil profesional y ampliará sus oportunidades laborales.

Certificaciones Internacionales en los Diplomados de FIDE Como parte del compromiso con la excelencia educativa, desde este mes estarán disponibles los diplomados virtuales con certificación de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura (Perú) y de la Universidad CESUMA (México). Esto permitirá que los participantes no solo reciban formación especializada en su área de interés, sino que también cuenten con acreditaciones respaldadas por instituciones académicas de prestigio en América Latina.

Certificación Internacional con CERTIPROF Además, los diplomados incluirán un módulo exclusivo que preparará a los estudiantes para rendir el examen de certificación internacional de CERTIPROF. Aquellos que aprueben el examen podrán obtener esta acreditación, altamente reconocida en el ámbito profesional a nivel global. Los alumnos obtendrán reconocimiento global respaldado por CERTIPROF® en las prácticas más demandadas en la actualidad.

Entre las certificaciones más destacadas que ofrece se encuentran, entre otras:

Scrum Master Professional Certificate (SMPC®)

Design Thinking Professional Certificate (DTPC®)

OKR Professional Certificate (OKRPC®)

Cyber Security Professional Certificate (CSPC®)

Agile Coach Professional Certificate (ACPC®)

Digital Marketing Professional Certificate (DMPC®)

Lean Six Sigma White Belt Professional Certification LSSWBPC™

Lean Six Sigma Green Belt Professional Certificate (LSSGBPC®)

Business Agility Professional Certificate (BAPC®)

ISO 9001 Lead Auditor I9001LA

Artificial Intelligence Professional Certificate (AIPC®)

Agile Leader Professional Certification ALPC™

Business Model Canvas Essentials Professional Certification BMCEPC™

Business Intelligence Analyst Professional Certification BIAPC™

Esta iniciativa busca fortalecer la formación continua de calidad, alineándose con las tendencias del mercado laboral y las necesidades de desarrollo profesional.

Beneficios de estas certificaciones para el desarrollo profesional Los profesionales certificados por CERTIPROF cuentan con una ventaja competitiva en el mercado laboral, ya que estas certificaciones son reconocidas en múltiples industrias y países. Contar con una acreditación internacional demuestra el dominio de conocimientos clave, lo que puede abrir puertas a nuevas oportunidades de empleo y ascensos dentro de las organizaciones.

Por otro lado, la certificación de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura y de la Universidad CESUMA refuerza la validez de los conocimientos adquiridos, respaldando la calidad de la formación impartida en los diplomados. Esta combinación de acreditaciones nacionales e internacionales ofrece un respaldo académico y profesional incomparable.

El compromiso de FIDE con la educación de calidad El aprendizaje continuo es esencial para el éxito en un mundo laboral en constante cambio. Por ello, FIDE continúa fortaleciendo alianzas con instituciones académicas y organismos de certificación, garantizando programas de formación que respondan a las necesidades del mercado y brinden herramientas prácticas a los estudiantes.

Invitación a la comunidad profesional internacional Con esta nueva oferta de más de 250 diplomados en diversas áreas de estudio como: Administración y Negocios, Economía y Finanzas, Educación, Gestión Pública, Ingeniería y Sistemas de Gestión, Energía, Minería e Hidrocarburos, Habilidades Blandas, Logística, Comercio y Distribución Internacional, Marketing, Comunicación y Publicidad, Medio Ambiente, Tecnología, Turismo y Hotelería, entre otras, FIDE refuerza su misión de formar profesionales altamente competitivos y con alto sentido de responsabilidad social. La invitación está abierta a todo profesional de la docencia y otros interesados en potenciar sus habilidades y conocimientos.

Para conocer más detalles sobre los planes de estudio, requisitos de admisión y fechas de inicio, se puede acceder al sitio web oficial de FIDE: fide.edu.pe. Allí encontrarán toda la información necesaria para dar el siguiente paso en su carrera, de la mano con instituciones académicas de prestigio nacional e internacional.

Con este importante lanzamiento, FIDE ratifica su compromiso con la excelencia en la formación continua y avanza en su objetivo de contribuir al desarrollo integral de la comunidad profesional en el Perú y en el mundo.

Para facilidad de los alumnos, la matrícula se realiza con métodos de pago y moneda local desde el país donde se encuentren. Para mayor información, se puede escribir al WhatsApp wa.me/51915156364 o visitar fideinternacional.com.