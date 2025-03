Recomendaciones al comprar un stand para ferias y exposiciones

Los stands de feria no solo sirven como puntos de venta, sino que también funcionan como potentes herramientas publicitarias que generan impacto y facilitan el networking. Estos espacios atraen clientes y potencian las ventas.

Por ello, comprender el papel del diseño del stand es clave para optimizar las estrategias de marketing y obtener ventajas competitivas en cada sector. Por esta razón, la empresa especializada en stands reutilizables y displays publicitarios, Olika Stands, ofrece sus recomendaciones la hora de adquirir un nuevo stand para ferias, congresos, exposiciones y eventos.

5 consejos para tener un stand de feria exitoso Adaptarse a cada evento No existe un solo tamaño: cada espacio de exposición tendrá una dimensión diferente. Para que la superficie disponible no sea un problema, Olika ofrece soluciones de stand modular, que se pueden reestructurar añadiendo o quitando módulos, para adaptarse a cualquier dimensión, sin tener que invertir en un nuevo stand cada vez. Así, la modularidad se convierte en la solución perfecta para ajustarse a los distintos espacios de feria, garantizando versatilidad y eficiencia en cada montaje.

Diseñar para destacar Para brillar entre la multitud es importante crear diseños de impacto con stands personalizados. La imagen es crucial para marcar la diferencia y atraer a los visitantes. Es importante mantener actualizado el branding en un entorno tan variable y competitivo como el actual. Con el cambio de gráficas sencillo y económico de Olika, el impacto del stand está garantizado, manteniendo la identidad de marca siempre vigente, para asegurar el éxito en todas las ferias.

Recibir a los clientes Crear una zona de recepción cómoda y amigable es la mejor forma de atraer clientes al stand. Añadir mostradores con personal presente e incluir zonas de trabajo y reunión ayuda a que los visitantes se sientan más cómodos, permitiendo la mejor presentación de los productos y servicios de la empresa.

Olika dispone de gran variedad de soluciones: mostradores ligeros, con luz, de madera, y espacios de trabajo integrados en el stand.

Añadir audiovisuales Pantallas, videowalls, etc., son la mejor forma de compartir el contenido audiovisual de la empresa y a la vez generar un gran impacto, para marcar la diferencia con el resto de stands. Una imagen vale más que mil palabras e incluir pantallas se ha convertido en un imprescindible en las presentaciones de ferias y eventos.

Olika dispone de soportes de TV en stands y displays y un videowall único: la pantalla modular PanoLed.

Rentabilizar la inversión en ferias Para conseguir el máximo rendimiento en la compra de un stand la mejor elección es escoger opciones reutilizables. Al volver a usar se consigue ahorrar desde la primera feria sin caer nunca en la monotonía, gracias a la posibilidad de reestructurar los módulos de los stands y displays Olika.

Además, se incrementa la sostenibilidad en ferias al no generar residuos. Este enfoque optimiza la inversión al reducir costes a corto plazo, eliminando la necesidad de adquirir nuevos stands para cada evento.

¿Por qué elegir una empresa profesional para un stand de feria? Elegir un stand para ferias va más allá de su diseño visual; es fundamental valorar cada detalle para garantizar el éxito. Aspectos como un diseño estructural impactante, adaptado a las necesidades de la empresa, así como servicios adicionales como garantía, montaje rápido, fácil transporte y soporte técnico, marcan la diferencia.

Un stand bien planificado no solo mejora la presencia de marca, sino que garantiza la mejor puesta en escena. Es por eso que dejarse asesorar por un profesional como Olika es una excelente forma de tener un stand exitoso.