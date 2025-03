Orac reinventa la tradición con su nueva colección New Classics

La integración de elementos arquitectónicos que aporten valor estético y funcional a los espacios interiores se ha consolidado como una de las principales demandas dentro del sector del diseño y la decoración. En este sentido, la combinación de materiales de calidad, acabados precisos y diseños que equilibran la tradición con las tendencias actuales resulta clave para crear ambientes armónicos y sofisticados.

A propósito de esto, la firma Orac amplía su catálogo con New Classics, una colección que reinterpreta los estilos clásicos a través de soluciones innovadoras en molduras decorativas y paneles decorativos, concebidos para transformar cualquier ambiente mediante propuestas versátiles y contemporáneas.

Diseño atemporal para espacios únicos La colección New Classics se ha diseñado para ofrecer una alternativa moderna a los elementos arquitectónicos tradicionales, adaptándose a las necesidades de los proyectos actuales sin renunciar a la esencia de los estilos más emblemáticos. A través de un enfoque renovado, Orac incorpora molduras decorativas y paneles decorativos que destacan por su precisión, durabilidad y facilidad de instalación, garantizando resultados estéticos duraderos y de alta calidad.

El desarrollo de esta colección se centra en la reinterpretación de formas clásicas, aplicadas a líneas limpias y volúmenes equilibrados que permiten su integración tanto en ambientes contemporáneos como en interiores de inspiración más clásica. Los productos que componen New Classics están fabricados con materiales resistentes y sostenibles, diseñados para adaptarse a distintos formatos y dimensiones, lo que facilita su aplicación en paredes, techos y otros elementos arquitectónicos.

El objetivo de la colección es ofrecer una solución completa para aquellos proyectos que buscan destacar mediante la incorporación de detalles arquitectónicos cuidadosamente elaborados, capaces de aportar personalidad y coherencia estética sin sobrecargar los espacios. Gracias a la versatilidad de su diseño, los productos de New Classics permiten personalizar estancias residenciales, comerciales y contract, adaptándose a las particularidades de cada entorno y generando un impacto visual que refuerza el carácter del conjunto.

Innovación, sostenibilidad y funcionalidad La propuesta de Orac a través de New Classics pone el foco en la sostenibilidad sin renunciar a la innovación y la excelencia técnica. Los materiales utilizados son reciclables, resistentes a la humedad y fáciles de mantener, lo que garantiza su durabilidad y conservación a lo largo del tiempo. Además, los sistemas de instalación rápida permiten reducir los tiempos de ejecución, lo que convierte a las molduras decorativas y paneles decorativos de esta colección en una opción eficiente tanto para obras nuevas como para proyectos de rehabilitación.

La colección responde a la creciente demanda de soluciones que permitan personalizar los espacios sin comprometer la funcionalidad ni la resistencia. Gracias a su amplia gama de diseños, texturas y formatos, New Classics facilita la creación de ambientes exclusivos, donde cada elemento arquitectónico contribuye a enriquecer la experiencia del usuario y aporta valor añadido al diseño global del espacio.

A través de colecciones como New Classics, Orac apuesta por molduras decorativas y paneles decorativos que reinterpretan la tradición para adaptarse a las exigencias del interiorismo contemporáneo, ofreciendo soluciones que combinan innovación, calidad y sostenibilidad en cada proyecto.