Marina Vista Capital Group; la start-up española que revoluciona el mercado inmobiliario del lujo costero

La compañía ha vendido el 70% su primera promoción en menos de seis meses

Marina Vista Capital Group es una compañía dedicada al mercado inmobiliario costero de lujo en España. Tan solo un año desde su creación, esta prometedora start-up se está abriendo un fuerte paso como referente dentro del sector. Su enfoque innovador, la selección estratégica de sus ubicaciones privilegiadas y el desarrollo de proyectos muy exclusivos, la han posicionado como una de las compañías más rentables dentro de nuestro país. La empresa española destaca por su crecimiento exponencial desde su primer proyecto con unas previsiones de facturación de 20 millones de euros en 2025 y unas expectativas de alcanzar los 50 millones de euros en 2026, consolidándose como un actor clave en la transformación del sector inmobiliario de lujo en España. Marina Vista Capital Group identifica, adquiere, diseña, invierte y desarrolla proyectos inmobiliarios de lujo. Su apuesta por la innovación y la excelencia la posiciona como una de las firmas con mayor proyección en la industria. En palabras de Aleks Sánchez, uno de sus fundadores: “La empresa nació con la visión de redefinir el sector inmobiliario costero, enfocándose en el desarrollo de propiedades exclusivas y de alta calidad”.

Marina Vista apuesta por la excelencia en cada una de sus promociones en destinos costeros de gran atractivo, como Almería, Valencia, Alicante, Marbella y Málaga. Su modelo de negocio está basado en 5 pilares fundamentales: la identificación de oportunidades inmobiliarias de alto valor, la inversión estratégica y la construcción con materiales innovadores, la promoción con una buena estrategia de marketing y la venta, ofreciendo una experiencia personalizada. Estos valores son los que les han permitido crecer exponencialmente y atraer a inversores nacionales e internacionales. A día de hoy, han vendido 70 unidades de un total de 94 de su primera promoción ubicada en Aguadulce (Almería).

Proyectos Con proyectos emblemáticos como The Hills en Aguadulce (Almería) o Ladera Golf en Alzira (Valencia), Marina Vista ha sabido diferenciarse por su capacidad de ofrecer no solo viviendas, sino auténticas experiencias de lujo, con diseños vanguardistas, vistas inigualables y exclusivas amenidades.

El crecimiento de Marina Vista Capital Group se ha sustentado en una sólida estrategia de expansión y diversificación. A través de un modelo de negocio integral, la compañía no solo identifica y adquiere terrenos estratégicos, sino que también diseña, invierte y desarrolla proyectos inmobiliarios que garantizan un alto retorno para sus inversores.

Dentro de su portafolio destacan proyectos emblemáticos como:

The Hills en Aguadulce (Almería): Un exclusivo desarrollo de 94 unidades con espectaculares vistas al mar, piscina y áreas recreativas.

Ladera Golf en Alzira (Valencia): Un complejo residencial de 65 viviendas, ubicado en un entorno natural privilegiado, junto a un campo de golf.

Alfonso XII Suites en Elche (Alicante): Una promoción boutique de 4 viviendas de lujo con acabados premium y vistas al río.

La Marquesa de Elviria en Marbella: 10 villas exclusivas, diseñadas para integrarse en el entorno natural y ofrecer el máximo confort.

Calahonda en Mijas (Málaga): 13 viviendas en una de las zonas más demandadas de la Costa del Sol.

¿Quién está detrás de Marina Vista Capital Group? La empresa está conformada por un equipo de 4 empresarios y expertos con una sólida trayectoria en los sectores inmobiliario, financiero y digital que decidieron juntarse con la visión de redefinir el sector inmobiliario costero, enfocándose en el desarrollo de propiedades exclusivas y de alta calidad.

Miguel Galindo – Fundador y CEO de Grupo ASG, con décadas de experiencia en el sector inmobiliario. Especialista en promoción, ventas y diseño de interiores.

Aleks Sánchez – Empresario reconocido por fundar y desarrollar marcas digitales exitosas como Hawkers y Polo Club. Experto en branding, marketing e inversión.

Manuel Sánchez – Con una amplia trayectoria en banca y concesiones inmobiliarias, aporta una visión estratégica en el área de finanzas e inversiones.

Jesús Sánchez – Arquitecto, emprendedor y fundador de 226ers, una marca consolidada en el sector deportivo. Su experiencia en la gestión y desarrollo de proyectos desde cero es clave en la estrategia de Marina Vista.

''Vimos que había muchas marcas haciendo proyectos de inversión en Indonesia, Filipinas, Islas de México, con un modelo de negocio innovador, aunque con dudas difíciles de resolver a nivel de inversión y retornos por las regulaciones de los países, la lejanía, y preguntas sin respuesta sobre la entrega de los proyectos'', explican sus fundadores y añaden: fue ahí donde se decidió explorar este modelo de negocio en España, con activos reales, donde el objetivo principal es poder construir cerca de la costa, entregar obra nueva en 18-24 meses y ofrecer precios muy competitivos.

La solidez del proyecto de Marina Vista Capital Group está apoyada por reconocidas empresas como Civislend, quien permite seguir expandiendo el alcance y el potencial de cada desarrollo, y brindando a los inversores acceso a oportunidades lucrativas en el mercado inmobiliario. La compañía se dirige tanto a inversores inmobiliarios, compradores de propiedades de lujo o clientes interesados en vivienda exclusiva en la costa española. La empresa se creó con el objetivo de ofrecer un modelo de inversión rentable y duradero. Marina vista es la primera promotora en aceptar las criptomonedas como forma de pago. Otro de los puntos diferenciales de Marina Vista Capital Group ha sido su estrategia de marketing para captar clientes e inversores, a través de la cual combinan herramientas digitales y tradicionales. A través del marketing digital y las redes sociales, generan contenido para aumentar su visibilidad y atraer a su público objetivo. Además, organizan eventos exclusivos y de relaciones públicas, donde fortalecen vínculos con potenciales inversores y clientes clave, creando oportunidades de networking valiosas. Por otro lado, invierten en promoción de marca y posicionamiento en mercados estratégicos, asegurándose de destacar frente a la competencia y consolidar su reputación en la industria.

Sobre Marina Vista Capital Group Es una firma española especializada en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de lujo en la costa, combinando innovación, diseño vanguardista y una selección estratégica de ubicaciones privilegiadas. Con un enfoque en la excelencia y la creación de valor, la compañía identifica, adquiere, diseña e invierte en propiedades exclusivas, ofreciendo a clientes e inversores, oportunidades únicas en el mercado. Su rápido crecimiento, impulsado por la venta acelerada de sus promociones y una sólida estrategia de expansión, la ha posicionado como un referente en el sector.